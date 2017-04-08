آبل تطلق رسميا تطبيق إنشاء ومشاركة الفيديو Clips

أطلقت شركة #آبل أمس الجمعة تطبيق إنشاء الفيديو مشاركته "كليبس" Clips، وذلك بعد نحو أسبوعين من الإعلان عنه. والذي يتوفر مجانًا لمستخدمي هواتف آيفون حواسب آيباد اللوحية.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد كشفت عن "كليبس" Clips، الذي قالت إنه تطبيق جديد "يقدم للجميع طريقة مرحة وسهلة لإنشاء فيديوهات معبرة على أجهزة آيفون وآيباد"، يوم 21 آذار/مارس الماضي.

وقالت آبل في بيان: "يتميز التطبيق بتصميم فريد يجمع مقاطع الفيديو والصور والموسيقى لتصبح فيديوهات في قمة الروعة يمكن مشاركتها مع الأصدقاء بواسطة تطبيق الرسائل أو على إنستاجرام أو فيس بوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي الشائعة".

ويقدم Clips أيضًا Live Titles، وهي ميزة تسمح للمستخدمين بإنشاء عناوين ونصوص متحركة باستخدام صوتهم فقط. وبفضل التأثيرات المرحة التي تشمل فلترات القصص المصورة، والفقاعات النصية، والأشكال، واللافتات المصورة بحجم الشاشة الكاملة، يحصل المستخدمون على فيديوهات بلمسة شخصية مع Clips، وفق ما قالت الشركة.

وقالت سوزان برسكوت، نائبة رئيس قسم تسويق منتجات التطبيقات في آبل: "يمنح Clips مستخدمي آيفون وآيباد طريقة جديدة تتفوق بسهولتها للتعبير عن أنفسهم عن طريق الفيديو. فبفضل التأثيرات، والفلترات، وميزة Live Titles الرائعة التي صممناها لتطبيق Clips سيتمكن الجميع من إنشاء فيديوهات جميلة يمكن مشاركتها بكل سهولة وبمجرد بضع نقرات".

ويسمح Clips للمستخدمين بإنشاء فيديوهات بمقاطع متعددة على آيفون أو آيباد من دون استخدام جداول زمنية أو مسارات أو أدوات تعديل معقدة. فبمجرد لمس زر واحد باستمرار، يمكن التقاط فيديوهات وصور مباشرة أو اختيارها من مكتبة الصور. ويستطيع المستخدمون أن يضيفوا إليها بعد ذلك الفلترات الفنية، أو الفقاعات النصية، أو الأشكال، أو الإيموجي. كما يمكن للمستخدمين إضافة لافتات بحجم الشاشة الكاملة مع خلفيات متحركة ونصوص مخصصة. يتوفر أيضًا في Clips العديد من المسارات الموسيقية التي تتغير تلقائيًا لتطابق مدة الفيديو الزمنية.

ويتوفر تطبيق Clips عبر متجر آب ستور مجانًا، وهو متوافق مع أجهزة آيفون 5إس وما بعده، وآيباد الجديد مقاس 9.7 بوصات، وجميع طُرز آيباد أير، وآيباد برو، وآيباد ميني 2 وما بعدها، والجيل السادس من آيبود تتش.