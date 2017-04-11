مايكروسوفت تنهي رسمياً "أسوأ" إصدارات ويندوز

أنهت شركة #مايكروسوفت رسمياً، الثلاثاء، الإصدار المسمى #فيستا Vista من نظامها التشغيلي ويندوز، وذلك بعد مرور 10 سنوات على توفيره لأول مرة للمستخدمين، والذي يعتبر بنظر الكثير من المستخدمين والخبراء الإصدار الأسوأ من النظام التشغيلي ويندوز منذ إصدار Windows ME.

ويأتي ذلك عبر إعلان نشرته الشركة على منتدى الدعم الخاص بها أعلنت فيه أنه اعتباراً من 11 أبريل/نيسان الحالي لن يتلقى الإصدار القديم فيستا من النظام التشغيلي ويندوز التحديثات الأمنية القادمة والإصلاحات العاجلة غير الأمنية فضلاً عن عدم توفيرها أي خيار من خيارات #الدعم المجانية أو المدفوعة.

وأفاد الإعلان أن "مايكروسوفت قدمت الدعم لنظامها التشغيلي ويندوز فيستا على مدى السنوات العشر الماضية، ولكن الوقت قد حان بالنسبة لنا، جنبا إلى جنب مع شركائنا من مصنعي الأجهزة و #البرمجيات، لاستثمار مواردنا ضمن أحدث التقنيات حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم تجارب جديدة كبيرة".

ويمكن لمستخدمي نظام ويندوز فيستا الاستمرار في استعمال النظام التشغيلي بعد انتهاء الدعم إلا أن فرصة قيام صناع البرمجيات بإنشاء تطبيقات مخصصة لهذا الإصدار سوف تنتهي تدريجياً، كما أن خطر تحولهم إلى ضحايا لمختلف الثغرات الأمنية والفيروسات والهجمات سوف يكبر تدريجياً.

كما أعلمت مايكروسوفت المستخدمين بأنها سوف تتوقف أيضاً عن توفير إمكانية تحميل تطبيقها الأساسي للأمان والحماية Microsoft Security Essentials على إصدار فيستا، ورغم أن الشركة سوف تواصل طرح التحديثات لفترة محدودة إلا أن هذا الأمر سوف يجعل نظام التشغيل هدفاً سهلاً للمهاجمين.

وتنصح الشركة بشدة مستخدمي نظام التشغيل ويندوز فيستا بالتخلي عنه والتبديل إلى النسخة الأحدث #ويندوز 10 للحفاظ على أمن أجهزتهم ومعلوماتهم، وذلك خصوصاً مع حصول ويندوز 10 اليوم عن كمية كبيرة من الميزات الجديدة عبر التحديث الجديد "تحديث المبدعين".

ووفقاً لقاعدة بيانات موقع NetMarketShare للتحليل فإن عدد مستخدمي إصدار فيستا يشكلون 0.72 في المئة من مجمل مستخدمي إصدارت ويندوز المختلفة حتى شهر مارس/آذار الماضي، حيث عانى هذا الإصدار من دعم متقطع للعتاد وافتقار إلى دعم مكونات الأجهزة الرئيسية والسائدة.