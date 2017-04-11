7 نصائح لمنع الآخرين من معرفة حسابك على فيسبوك

إن كنت من الأشخاص الذين دشنوا حسابهم على #فيسبوك كضرورة اجتماعية ملحة، لكنك لا ترغب في نفس الوقت بالتواصل مع فئة كبيرة من الناس، فهناك بعض الخطوات التي يُمكنك القيام بها لتقليل عدد الأشخاص الذين يُمكنهم معرفة حسابك على فيسبوك.

وفي الحقيقة فإن شبكة فيسبوك الاجتماعية تتيح عدة خيارات للتحكم في #الحساب ومنع الآخرين من الوصول إليه بسهولة من خلال إعدادات الخصوصية.

طلبات الصداقة

يُمكن أن تقلل #طلبات_الصداقة الواردة إليك من خلال حصرها على الأصدقاء المشتركين فقط، بحيث يلزم الشخص الذي يرغب بإرسال طلب صداقة لك أن يكون صديقاً عند أحد الأصدقاء الذين أضفتهم أنت مسبقاً.

وللقيام بذلك اذهب إلى الإعدادات ثم #الخصوصية، ومن خيار "من يستطيع إرسال طلبات صداقة إليك" اجعلها "أصدقاء الأصدقاء" بدلاً من الكل.

البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني يُعتبر إحدى الوسائل التي تتيح للآخرين معرفة حسابك على فيسبوك عبر البحث، لكن يُمكنك منع الآخرين من ذلك عبر تقييد البحث بواسطة البريد الإلكتروني وحصره على الأصدقاء فقط.

وبالتالي حين يعرف أحد الأشخاص من غير أصدقائك بريدك الإلكتروني ويقوم بالبحث عنه في فيسبوك فلن يظهر له حسابك.

للقيام بذلك اذهب إلى الإعدادات – الخصوصية – ومن خيار "من يستطيع البحث عنك بواسطة عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمته" اختر الأصدقاء.

الرقم الهاتفي

إن كنت قد سجلت رقمك الهاتفي على فيسبوك، فيمكن لأي أحد يمتلك الرقم أن يضعه في خانة البحث ويعثر على حسابك فوراً.

لكن يُمكن لك تقييد البحث بواسطة الرقم الهاتفي وجعلها خاصية متاحة للأصدقاء فقط، تماماً كما هو الحال مع البريد الإلكتروني.

الإعدادات – الخصوصية – ومن خيار "من يستطيع البحث عنك بواسطة رقم الهاتف الذي قدمته"، اختر الأصدقاء.

محركات البحث

يُمكنك أيضاً أن تمنع محركات البحث خارج فيسبوك (مثل محرك بحث #غوغل) من الإشارة إلى ملفك الشخصي عند البحث عن أي شيء ذي علاقة بحسابك مثل الاسم، مع العلم أن تفعيل هذا الخيار يتطلب بعض الوقت لعدم ظهور حسابك على محركات البحث الأخرى، كما أنه لا يشمل محرك بحث فيسبوك نفسه.

الإعدادات – الخصوصية – ثم انقر على خيار "هل تريد ربط محركات البحث خارج نطاق فيسبوك بصفحتك الشخصية"، ثم أزل علامة (√) من جانب الخيار الظاهر أمامك بالأسفل.

النشر

حين تقوم بمشاركة منشور جديد على فيسبوك، تظهر لك بعض الخيارات الخاصة بالفئة التي ترغب بمشاركته معها، ولتقليل الوصول إلى حسابك يمكنك أن تعتمد دائماً على خيار النشر مع الأصدقاء فقط بدلاً من النشر مع العامة.

الحظر

هل تعرف حسابات لأشخاص معينين على فيسبوك وترغب بمنعهم من الوصول إلى حسابك أو حتى مجرد معرفته؟ حسناً، خيار الحظر يعمل بكفاءة في هذه الحالة ومن حسن الحظ أن فيسبوك يتيح لك حظر الآخرين دون قيود.

كل ما عليك فعله هو التوجه للملف الشخصي الخاص بهؤلاء الأشخاص ومن ثم حظرهم من خلال النقر على الثلاث نقاط الأفقية ومن ثم حظر، وحينها لن يظهر حسابك أبداً لهؤلاء الأشخاص.

الاسم

ويبقى خيار البحث بالاسم داخل فيسبوك من ضمن الخيارات المتاحة للعامة ولا يوجد طريقة لمنع الآخرين من ذلك، لكن هناك من يستخدم بعض الحيل ككتابة الاسم الأول والأوسط بدلاً من الاسم واسم العائلة في الحساب أو كتابة الاسم بطريقة غير مألوفة أو بخطأ إملائي مقصود وذلك حتى لا يتنسى للآخرين معرفة الحساب عند البحث باسمك.

لكن أرجوك لا داعي لاستخدام أسماء وهمية مثل الشبح البنفسجي وملكة الأحزان والبرنسيسة أم سحلول ولمسة شقاوة وغيرها من الأسماء التعيسة.