آبل تترك الملايين من هواتف آيفون دون تحديث

تختبر شركة #آبل حالياً الجيل المقبل من نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة آي أو إس iOS قبل الإصدار العام، إلا أن الخبر السيئ هو أن النسخة القادمة 10.3.2 لن تصل بأي شكل إلى بعض نماذج #هواتف #آيفون القديمة ما يعني أن الملايين من أصحاب هواتف آيفون لن يحصلوا على #التحديث.

وتدور التوقعات بشكل فعلي حول قيام شركة كوبرتينو في خريف هذا العام بإسقاط دعمها لتطبيقات ومعالجات معمارية 32 بت مع الإصدار القادم من نظامها التشغيلي iOS_11# ، ولكن يبدو أن الشركة قد تبدأ الخطة باكراً وتتخلص بشكل تدريجي من العديد من نماذج هواتف آيفون 32 بت ابتداءً من الإصدار 10.3.2.

ويدعم التحديث القادم الأجهزة العاملة بواسطة معالجات من فئة 64 بت فقط، ما يعني أنه غير متوافق مع هواتف آيفون 5 وآيفون 5 سي، ويستثنى هاتف آيفون 5 إس لأنه مبني وفق معمارية 64 بت على عكس هواتف آيفون 5 و5 سي، وتعد هذه الخطوة غير العادية إعلان من شركة آبل بقرب نهاية أجهزة 32 بت ونهاية دعم ملايين من أجهزة آيفون وإبقائهم في منتصف الطريق مع نظام iOS 10.

وقد وفرت الشركة في السابق الدعم لهواتف 32 بت بعد تأخير ملحوظ، إلا أن طرحها لنسخة 10.3.2 لن يتبع مسار الإصدارات السابقة المحدودة مثل الإصدار 10.0.3، الذي صدر في بداية الأمر لهواتف آيفون 7 و7 بلس حصراً، بل سوف يتجه بدلاً من ذلك إلى إسقاط الدعم عن عدد كبير من الأجهزة.

تجدر الإشارة إلى أن هواتف آيفون 5 و5 سي يعود تاريخ إصدارها إلى عام 2013، ما يعني أن إيقاف شركة آبل دعمها لهذه الأجهزة لا يشكل صدمة كبيرة بالمقارنة مع غوغل على سبيل المثال والتي وعدت بتوفير تحديثات البرمجيات لمدة عامين فقط لهواتفها الرائدة بيكسل وبيكسل إكس إل.

ولم تكشف آبل عن عدد هواتف آيفون 5 سي التي باعتها، لكنها شحنت أكثر من 90 مليون هاتف من آيفون 5، وهو ما يعني إمكانية ترك إصدار آي أو إس 10.3.2 لمليون الهواتف خارج نطاق التحديث.

ويقدم إصدار 10.3.2 مجموعة صغيرة من التحديثات الطفيفة مع إصلاح لمشاكل تطبيقات الطرف الثالث VPN وأوامر SiriKit للسيارة، ولكن يبدو أن آبل قررت أن الهواتف القديمة لن تحصل عليه، وينبغي على مستخدمي هذه الهواتف العاملة بواسطة الإصدار 10.3.1 الراغبين بالحصول على تحديث 10.3.2 الحصول على جهاز جديد أولاً.