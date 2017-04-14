شاحنة كهربائية جديدة.. في هذا الموعد

تعتزم مجموعة #تيسلا الأميركية للمركبات الكهربائية الكشف عن شاحنة جديدة من تصنيعها في أيلول/سبتمبر، بحسب ما أعلن مؤسسها إلون ماسك في تغريدة نشرها الخميس.

وكتب ماسك أن "تقديم المقطورة النصفية سيجري في أيلول/سبتمبر. والطاقم قد أنجز عملاً رائعاً رفيع المستوى بالفعل".

وكان إلون ماسك قد أعلن في تموز/يوليو الماضي أن "تيسلا" تنوي صنع شاحنات لنقل الحمولة ومركبات تحل محل الحافلات التي تسير في المدن.

وهو صرح الخميس أن "تيسلا" ستقدم شاحنة صغيرة من نوع بيك-آب، وهو نوع من المركبات يلقى رواجاً # بالولايات_المتحدة، في خلال 18 إلى 24 شهراً.

وقد تقدمت "تيسلا" في الفترة الأخيرة على أول مصنعين أميركيين للسيارات #جنرال_موتورز و"فورد"، من حيث الرسملة في البورصة. وقد ارتفع سهمهما بنسبة 2,81 % إلى 305,17 دولار، أي أن قيمة الشركة في البورصة تساوي حوالى 50 مليار دولار.

ولا تصنع المجموعة الأميركية سوى نموذجين من السيارات الفاخرة، "مودل إس" و"مودل إكس"، مع إنتاج سنوي يشمل 80 ألف مركبة.

ومن المرتقب أن تكشف الشركة في تموز/يوليو عن سيارة متوسطة المستوى ("مودل 3") تلقت حوالي 400 ألف طلبية مسبقة عليها، بحسب ما كشف ماسك الخميس.

وأعلن مؤسس الشركة أيضاً عن نموذج جديد لسيارة رياضية مكشوفة شبيهة بنموذج "رودستر" الذي اشتهرت بفضله في العام 2008 وأوقفت تصنيعه في 2012.