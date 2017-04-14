"فيسبوك" تواجه الأخبار الزائفة بإجراءات جديدة

قالت شركة "فيسبوك"، الخميس، إنها تتخذ إجراءات ضد عشرات الآلاف من الحسابات الزائفة في فرنسا مع سعي شبكة #التواصل_الاجتماعي لإظهار بذلها المزيد من الجهد لوقف انتشار الرسائل غير المرغوبة والأخبار الزائفة والمعلومات المضللة.

وتواجه " #فيسبوك " ضغوطاً متزايدة من حكومات أوروبية تهدد بفرض قوانين جديدة إذا لم تتحرك الشبكة الاجتماعية سريعاً لحذف #دعايا_متطرفة ومحتويات أخرى غير قانونية.

وتتعرض #مواقع_التواصل الاجتماعي ومنها #تويتر و #يوتيوب و #فيسبوك للتدقيق أيضاً بشأن احتمالات استخدامها للتلاعب في الانتخابات العامة المقررة في فرنسا وألمانيا في الأشهر المقبلة.

وقالت "فيسبوك" إنها تتخذ إجراءات ضد 30 ألف حساب في فرنسا وستحذف بعضاً منها وليس جميعها. وقالت إن الأولوية هي لحذف الحسابات الزائفة التي بها قدر كبير من التدوينات ولها عدد كبير من المتابعين.

وفي سياق متصل نشرت فيسبوك إعلانات على صفحات كاملة في أوسع الصحف الألمانية انتشاراً لتعريف القراء بطرق تحديد الأخبار الزائفة.

وفي أبريل/نيسان وافقت الحكومة الألمانية على مقترحات قوانين جديدة تجبر #شبكات_التواصل الاجتماعي على المشاركة في محاربة #خطاب_ الكراهية على #الانترنت وإلا واجهت غرامات تصل إلى 50 مليون يورو (53 مليون دولار).