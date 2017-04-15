هذا هو المتصفح "الأفضل" في استهلاك الطاقة

أجرت شركة #مايكروسوفت اختباراً في استهلاك الطاقة بين أبرز متصفحات الويب، لتؤكد بذلك أن متصفحها تفوق على كل من كروم من غوغل وفايرفوكس من موزيلا.

ومع أنه من الصعب أن تكون قياسات ومقارنات عمر البطارية دقيقة نظراً لوجود الكثير من المتغيرات التي تحدد ذلك، إلا أن عملاقة البرمجيات الأميركية نشرت تسجيلاً مصوراً يوضح كيف تفوق متصفحها إيدج على المتصفحات الأخرى.

وفي التسجيل المصور، وضعت مايكروسوفت #إيدج وكروم وفايرفوكس على ثلاثة حواسب "سيرفس بوك" متماثلة مع التحديث الأخير "تحديث المبدعين"، من نظام التشغيل #ويندوز، وقامت بتشغيل فيديو لمعرفة أيها الأقل استهلاكاً لطاقة الحواسب.

وبحسب مقارنة مايكروسوفت، كان متصفح #فايرفوكس الأكثر استهلاكاً للطاقة، إذ أُغلق الجهاز بعد مرور 7 ساعات و4 دقائق و19 ثانية، أما #كروم فقد صمد لمدة 9 ساعات و17 دقيقة و3 ثوانٍ، ليكون إيدج الأفضل في استهلاك الطاقة مع مدة بلغت 12 ساعة و31 دقيقة و8 ثوانٍ.

وأشارت الشركة، التي أطلقت قبل أيام تحديث المبدعين السنوي لكافة مستخدمي نظام #ويندوز_10، في منشور على مدونتها إلى أن تصفح الويب يأخذ أكثر من نصف الوقت الذي يقضيه المستخدمون على أجهزتهم. وأضافت: "نحن ملتزمون بتقديم أفضل وأفضل وأسرع متصفح ممكن".

وذكرت مايكروسوفت في منشورها أن متصفحها إيدج تفوق على متصفح فايرفوكس بنسبة 44%، وعلى غوغل كروم بنسبة 31%، وذلك في ظروف اختبار تحاكي تصفح الويب العادي مع فتح عدة تبويبات.