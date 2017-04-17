أخيراً.. واتساب يختبر ميزة انتظرناها طويلاً

بعد طول انتظار أجرى تطبيق "واتساب"، اختباراته لميزتين اثنتين، استعدادا لإطلاقهما في القريب العاجل.

ولعل الميزة الأولى التي انتظرها جميع مستخدمي #واتساب دون استثناء، تتمثل في امكانية حذف الرسائل المرسلة في غضون الدقائق الخمس الأولى، في حال لم يكن المستقبل قد اطلع عليها، بحسب ما أوردت صحيفة "الاندبندت" البريطانية.

أما الميزة الثانية، فتسمح للمستخدمين بتعديل النصوص التي يرسلونها، سواء تعلق الأمر بعرض الحروف أو بشكلها، دون الحاجة إلى وضعها بين رموز محددة

ويضطر مستخدمو واتساب، في الوقت الحالي، إلى وضع كلمة من الكلمات بين نجمتين، حتى تظهر بشكل عريض لدى من يتلقاها، فضلا عن باقي عناصر التعديل الأخرى.

وعوض إدخال تلك الرموز، سيعرض واتساب على المستخدمين، مستقبلا، قائمة تضم عدة تعديلات يمكن إدخالها على النصوص المكتوبة.

وفي حال قادت الاختبارات الجارية، حاليا، إلى نتائج إيجابية، سيقوم واتساب بتعميم الميزتين على كافة مستخدميه.

