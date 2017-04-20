"فيسبوك" تكشف عن الجيل الثاني من كاميرا Surround 360

أعلنت "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، عن الجيل الثاني من كاميرتها المحيطية Surround 360، عبر عرضها نموذجين من #الكاميرات الجديدة التي تستهدف صانعي الأفلام المحترفين ومنتجي المحتوى الفيديوي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر مطوري #فيسبوك F8 المنعقد في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وكانت الشركة قد كشفت خلال مؤتمرها للمطورين F8 للعام الماضي عن الجيل الأول من هذه الكاميرا Surround 360 مفتوحة المصدر والموجهة نحو #الواقع_الافتراضي والتي تمتلك 17 عدسة بسعر يصل إلى 30 ألف دولار، ويأتي التحديث بمثابة خطوة جادة من "فيسبوك" في مساعيها لمساعدة العملاء الراغبين بشراء هذه الكاميرا.

وتحاول "فيسبوك" منذ أن اشترت Oculus Rift بقيمة 2 مليار دولار الخوض بشكل أعمق في غمار تقنيات وصناعة الواقع الافتراضي عبر ضخها المال والتكنولوجيا للمساعدة في توليد المحتوى الذي قد يشجع الناس على إعطاء الواقع الافتراضي فرصة التجربة على أرض الواقع.

وحصلت النماذج الجديدة من الكاميرا على قدرة أكبر على التحرك في جميع أنحاء مشهد الواقع الافتراضي، وتأتي الكاميرات بشكل كروي، حيث يوفر النموذج الأول X24 حجماً أكبر وقدرة أكبر عبر 24 #عدسة بينما يوفر النموذج الثاني X6 حجماً أصغر وقدرة أكبر على التنقل والحمل عبر 6 #عدسات.

ويمكن للكاميرات الجديدة #التصوير عبر 6 درجات من الحرية 6DoF، مما يعطي نتائج أفضل عند رؤية #الفيديوهات الملتقطة في الواقع الافتراضي بحيث أصبح المشاهد يمتلك القدرة على التحرك بشكل مماثل للواقع الفعلي، مما يشكل اختلافاً عن معظم كاميرات 360 درجة الحالية التي تعمل على جعل رأس المستخدم بمثابة نقطة ثابتة بحيث يمكنه النظر إلى اليمين واليسار والأسفل والأعلى ولكن لن يتمكن من تحريك جسمه داخل المشهد.

وتعمل "فيسبوك" مع العديد من شركات الإنتاج والتأثيرات البصرية، بحيث يمكن توفير الكاميرا لهم لإنتاج محتوى جديد كلياً.