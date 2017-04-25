كيف تواجه نسيان كلمة سر هاتفك؟

الحاجة أم الاختراع، ومن أجل مساعدة جدتها قامت بريسيلا بمساعدة زميلها بابتكار تطبيق يساعد الصغار والكبار على حد سواء.

فمن خلال تطوير مدير لكلمة السر، يستطيع المستخدم استبدال بصمة أحد الأصابع لتحل محل كلمة السر في الهاتف المحمول.

وقام أنطوان جبارة بتجميع جهاز "هارد وير" يسمح لجدة بريسيلا بالدخول إلى سكايب بمجرد تشغيل الكمبيوتر، ملغيا الحاجة إلى تذكر اسم المستخدم الخاص بها وكلمة السر، ثم تطورت الفكرة بعد ذلك لتصبح برنامجا ومن ثم تطبيقا.

ولا يخزن هذا التطبيق أي معلومات على سحائب الإنترنت، فيما يزيد من أمانه الإلكتروني ويفصله عن غيره من برامج إدارة الهوية وكلمات السر، ومن غير الممكن التعرّض لأي هجمات قرصنة على الإنترنت بسبب عدم تخزين أي معلومات حساسة.