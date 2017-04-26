هكذا تشحن هاتف الآيفون في 5 دقائق!

من منا لم تفرغ منه بطارية الهاتف، وهو في الطريق عائداً إلى المنزل، أو متجهاً للقاء الأصدقاء، أو أي مناسبة أخرى، ومن منا لم يشعر بانزعاج لا يوصف من تلك اللحظة، التي ينظر فيها إلى هاتفه، فيجد بطارية الشحن تنازع، وقد تكون الحكاية برمتها أنك لم تشحنه لوقت كاف قبيل مغادرتك، لعدم اتساع الوقت ببساطة.

إلا أن الخبر السار الذي ربما يجهله البعض، أن بضع خطوات بسيطة جداً يمكنها أن تشحن هاتف الآيفون في 5 دقائق، بحسب بيزنيس إنسايدر، ومن تلك الخطوات ما يلي:

أولاً: يجب الإشارة إلى أن شاحن الحائط، أكثر فعالية من أي طريقة أخرى، وأسرعها أيضاً.

ثانياً: عند شحن الهاتف يجب تفعيل زر Airplane mode، لأنه يسرع العملية بشكل كبير.

ثالثاً: لا يجب أن تستعمل الهاتف أثناء الشحن أو حتى تشعل الشاشة عبر لمسها، لأن ذلك من شأنه استهلاك البطارية.