هكذا تنشئ بنفسك صور GIF المتحركة على آيفون وأندرويد

تحمل الصور المتحركة Gifs الكثير من المتعة والمرح، لكنها تكون أكثر متعة حينما نقوم بإنشاء هذه الصور بأنفسنا.

ومع الشعبية المتواصلة التي تتمتع بها تلك الصور المتحركة على الشبكات الاجتماعية وتطبيقات التواصل الفوري، ظهرت بعض التطبيقات التي تتيح للمستخدمين إنشاء الصور المتحركة بسرعة وسهولة.

في هذا الموضوع سنستعرض معكم أفضل 5 تطبيقات مجانية لإنشاء الصور المتحركة على آيفون وأندرويد:

تطبيق Gifx

يُعتبر تطبيق Gifx أحد أكثر تطبيقات الصور المتحركة شعبية على متجر آب ستور، ويتيح التطبيق تنزيل الصور من محرك Giphy الشهير أو اختيار صورة من مكتبة الصور الخاصة بك ومن ثم تخصيصها وفقاً لما يناسبك عبر إضافة التأثيرات والأقنعة وغيرها.

متوفر على آيفون

تطبيق Giphy Cam



GIPHY CAM هو تطبيق مُقدم من محرك بحث Giphy ويتيح إمكانية التقاط صورة متحركة من خلال الكاميرا مباشرة ومن ثم إضافة الفلاتر أو الملصقات والنصوص والإطارات والرموز التعبيرية والخلفيات، وذلك من ضمن مكتبة الإضافات المتوفرة داخل التطبيق والتي يتم تحديثها أسبوعياً بفلاتر جديدة.

متوفر على آيفون وأندرويد

تطبيق Tumblr

تعتبر منصة تمبلر Tumblr المكان المفضل لمحبي الصور المتحركة حول العالم، ويضم التطبيق الخاص بالمنصة على الهواتف الذكية أداة خاصة لإنشاء الصور المتحركة بالاعتماد على الفيديوهات أو الصور المخزنة على هاتف المستخدم.

متوفر على آيفون وأندرويد

تطبيق Gif Me

يوفر تطبيق Gif Me العديد من المزايا التي تجعله أحد التطبيقات المميزة لإنشاء الصور المتحركة، فالتطبيق يدعم التقاط لحظاتك اليومية بواسطة الكاميرا ومن ثم تحويلها إلى صورة متحركة ومشاركتها مباشرة على الشبكات الاجتماعية وتطبيقات التواصل الفوري.

التطبيق يدعم أيضاً استيراد الصور والفيديوهات من الألبوم وإضافة النصوص والفلاتر إلى جانب دعمه لوضع إيقاف الحركة ومرور الزمن.

متوفر على آيفون وأندرويد

تطبيق ImgPlay

إن كنت من مستخدمي آيفون فتطبيق ImgPlay هو أحد أفضل الخيارات المتاحة أمامك لإنشاء الصور المتحركة، حيث يدعم التطبيق إنشاء صور GIFS من الصور والفيديوهات والصور الحية المخزنة على هاتفك أو من خلال الالتقاط المباشرة للفيديو.

يوفر التطبيق العديد من المزايا لتحرير الصور من بينها التحكم في الإطارات وإضافة النصوص والفلاتر، كما يدعم التطبيق إمكانية استيراد الصور من خدمات التخزين السحابي إلى جانب تكامله مع تطبيق iMessage على نظام iOS 10.

متوفر على آيفون