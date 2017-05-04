حل مشكلة انقطاع "واتساب" الذي طال جميع المستخدمين

أعلنت شركة #واتساب فجر الخميس، أن مشكلة #انقطاع الخدمة على مستوى العالم لبضع ساعات يوم الأربعاء انتهت.

وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لم يتمكن مستخدمو واتساب في جميع أنحاء العالم اليوم من استخدام واتساب لبضع ساعات. قمنا بحل المشكلة ونأسف لهذا الإزعاج".

وكانت خدمة التراسل الفوري التابعة لشركة #فيسبوك قد انقطعت مساء الأربعاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتركيا وأجزاء أخرى من العالم، حيث يعاني الآلاف من مستخدمي #التطبيق من عدم القدرة على إرسال أو استلام أي #رسائل فورية. وقد توقفت الخدمة عن العمل حوالي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غرينتش.

وقال متحدث باسم "واتساب" حينها إن التطبيق على دراية بمشكلة #انقطاع الخدمة، ويعمل على حلها "في أقرب وقت ممكن". ولم يكشف المتحدث عن الدول التي تأثرت بالانقطاع.

ويأتي هذا الانقطاع في الوقت الذي تعمل فيه الخدمة على تحديث رئيسي لتطبيقها، حيث يختبر تطبيق #الدردشة ميزة جديدة من شأنها أن تسمح للمستخدمين بتثبيت المحادثات في الجزء العلوي من القائمة داخل التطبيق للحفاظ على #المحادثات الهامة في أعلى قائمة المحادثات.