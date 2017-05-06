حسن مزاجك واسترخ.. بخطوة ولا أسرع!

إن كنت ترغب بالابتعاد عن ضغوط العمل قليلاً والحصول على قسط من الاسترخاء فموقع moodica سيساعدك على ذلك.

يوفر الموقع فيديوهات مميزة تتيح للمستخدم الهروب بعيداً عن الضغوط، وتخفيف التوتر والقلق والمساعدة على الاسترخاء وتحسين المزاج.

وتهدف واجهة الموقع البسيطة للغاية إلى مساعدة المستخدم على التنقل بين الفيديوهات بصورة مرنة وفقاً للخيارات التي يرغب بها.

كما يوفر عدة فيديوهات للاسترخاء وتحسين المزاج ضمن فئات معينة مثل الطبيعة، والحيوانات، والألوان، والرحلات، والتنويم المغناطيسي، وذلك إلى جانب فئات خاصة بالأطفال.

وللتنقل بين هذه الفئات، كل ما عليك فعله هو التمرير بعجلة الفأرة بشكل عمودي، أما التنقل يميناً ويساراً فسيتيح لك استكشاف الفيديوهات داخل الفئة نفسها مثل الطبيعة.

إلى ذلك، يُمكن للمستخدمين مشاركة الرابط الخاص بأي فيديو مع أصدقائهم وزملائهم مباشرة من خلال أيقونة نسخ رابط المشاركة المتوفرة داخل الفيديو.