تعرف على ميزة "آخر المحادثات" في فيسبوك

بدأت شركة #فيسبوك بإصدار ميزة جديدة تسمى "آخر المحادثات" ضمن نتائج بحثها، بحيث تعرض الميزة الجديدة أحدث المشاركات العامة حول مواضيع يجري نقاشها في الوقت الحالي بشكل كبير من قبل مستخدمي الشبكة الاجتماعية، وتوفر هذه الميزة نظرة أوسع عما يجري تداوله حول قصة إخبارية أو موضوع آخر.

ولا تعد القدرة على رؤية المشاركات العامة أمرا جديدا في فيسبوك، إلا أن ميزة "آخر المحادثات" مختلفة عن ما كان متاحاً سابقاً، وكانت الشبكة تعمل سابقاً عن إجراء بحث واسع النطاق مستند إلى كلمات رئيسي على أن تعرض صفحة نتائج البحث الرئيسية مزيجاً من المقالات الإخبارية والصور ومقاطع الفيديو والمشاركات العامة والصفحات والمجموعات والتطبيقات المقترنة بعبارة البحث.

وتعتبر الميزة أقرب ما تكون إلى قسم خاص بها ضمن نتائج البحث، حيث تعرض عبر تحديثات مباشرة كمية الأشخاص، الذين يتحدثون عن موضوع ما في الوقت الحالي، حيث يمنح هذا العداد فكرة عن كيفية مناقشة هذا الموضوع على نطاق واسع ضمن الشبكة، حيث يعرض على سبيل المثال موضوع يجري الحديث عنه من قبل حوالي مليون مستخدم.

ولا تعد الميزة وسيلة مثالية لفهم الأخبار أو الحصول على فهم أكبر حول رأي معظم المستخدمين حول الموضوع، حيث إن المشاركات التي تظهر ضمن #آخر_المحادثات لن تكون فقط بلغة المستخدم الأم بل ستكون من مستخدمين في جميع أنحاء العالم، ويمكن عندها لرز الترجمة أن يساعد بشكل كبير.

وتأتي الإضافة في الوقت الذي تحاول فيه فيسبوك تحريض المستخدمين على رؤية آراء مختلفة، تنتمي إلى أشخاص خارج شبكة أصدقاء المستخدم الذين يختارهم بنفسه، إلا أنها غالباً ما تشترك في نفس القيم والعقلية.

وأشارت فيسبوك إلى أنه "نحن بصدد طرح قسم جديد ضمن نتائج البحث يعرض أحدث المشاركات العامة حول المواضيع التي يجري نقاشها في الوقت الحالي من قبل الكثير من الأشخاص في منصتنا"، كما أكدت الشبكة أنها تختبر ميزة جديدة تدعى "موضوعات للمتابعة"، ضمن خلاصة الأخبار لمحاولة توسيع وجهات النظر حول المسائل الأقل إلحاحاً.