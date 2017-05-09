ارفع صورك على إنستغرام بدون تنزيل التطبيق

أضافت خدمة مشاركة الصور #إنستغرام تحديثًا جديدًا لنسخة الويب من تطبيقها على الأجهزة #المحمولة يتيح لمستخدميها رفع الصور إليها حتى بدون الحاجة إلى تنزيل #التطبيق، وذلك في مسعى منها إلى جذب المستخدمين غير الراغبين في تنزيل التطبيق.

ويبدو أن الميزة الجديدة تقتصر على رفع الصور، إذ لا يمكن إضافة فيديوهات أو مرشحات "فلاتر"، أو إضافة "قصص"، أو إرسال رسائل خاصة، ثم إن إمكانية تحرير الصور لا تزال محدودة، مع القدرة على تدوير والتبديل بين وضعي المربع والمستطيل فقط.

وأفاد موقع "تك كرنتش" TechCrunch المعني بشؤون التقنية أن إنستاغرام بدأت اختبار إمكانية رفع الصور من نسخة الويب في شهر آذار/مارس الماضي. هذا وسوف تكون الميزة مقتصرة على الهواتف الذكية والحواسب اللوحية، أي أنها لن تشمل نسخة الويب على الحواسب الشخصية.

يشار إلى نسخة الويب من خدمة إنستغرام، التي تمتلك أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريًا، كانت تقتصر على إمكانية عرض الصور والإشعارات، مع القدرة على الإعجاب والتعليق على صور الأصدقاء.

ويُعتقد أن الميزة الجديدة تأتي في مسعى من إنستغرام، المملوكة لشركة فيسبوك، لجعل خدمتها أكثر وصولًا بغض النظر عن نوع الجهاز أو الاتصال بالإنترنت.