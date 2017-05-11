جهاز يقرأ نسبة الـ"غلوتين" في طعامك ومدى ملاءمته لك

قد يعاني البعض منا من التحسس من بعض أنواع #الأطعمة التي تحتوي على #الغلوتين، سنتعرف في هذا التقرير على جهاز يساعدك في تحديد أنواع الأطعمة التي تحتوي على هذه المادة.

"نيما Nima".. هو جهاز قارئ لمستوى الغلوتين في الطعام الذي تأكله ومدى ملاءمته لك صحياً.

وطريقة عمل الجهاز بسيطة وهي تقتضي أخذ #عينة صغيرة من الطعام الذي تود تناوله، وتقوم بوضع عينة صغيرة في الحاوية وطحنها عبر لف الغطاء، وبعد ذلك وضعه بداخل #نيما الذي سيقوم بتحليل العينة في دقيقتين، ويعطيك النتيجة.

فالابتسامة تعني بأنك تستطيع الأكل.

هناك تقريبا شخص بين كل 100 شخص يعانون من #حساسية_الغلوتين، وهذه المادة وهي النسبة الأكبر للبروتين الموجود في المنتجات القمحية وكذلك الكعك ودجاج البروست وغيرها من الأطعمة، ومن بعض أعراضه التحسس المعوي وصعوبة امتصاص #الجهاز_الهضمي للفيتامينات والحديد، وغيرها من المواد المفيدة للجسم أو حتى الإحساس بالانتفاخ الدائم والهون بشكل عام.

والتطبيق يضيف هذه المعلومات عن الأطعمة وكذلك المطاعم من حولك والتي جرب الناس أطعمتها وبالتالي يساعدك ذلك في الاختيار الأمثل لك.

وهناك أطعمة لا يمكن اختبارها عبر الجهاز مثل الخل بأنواعه وكذلك صوص #الصويا والمخلل، بسبب أكسدتها العالية أو حموضتها التي لا يستطيع الجهاز قراءتها بشكل جيد.

وسعر الجهاز ٢٧٩ دولاراً.