إيطاليا تغرّم واتساب 3 ملايين يورو!

أعلنت هيئة مكافحة #الاحتكار في #إيطاليا، الجمعة، أنها فرضت #غرامة قدرها ثلاثة ملايين يورو (3.3 مليون دولار) على تطبيق #واتساب للرسائل لإجباره المستخدمين على الموافقة على مشاركة بياناتهم الشخصية مع #فيسبوك، الشركة الأم للتطبيق.



وكانت سلطات حماية البيانات في دول #الاتحاد_الأوروبي الـ28 قد طلبت من واتساب، العام الماضي، وقف مشاركة #بيانات #المستخدمين مع فيسبوك نظراً لشكوك بشأن صحة موافقة المستخدمين على الإجراء.



وقالت الهيئة الإيطالية إن التطبيق دفع المستخدمين للاعتقاد بأنه لن يسمح لهم بمواصلة استخدام الخدمة إلا بعد موافقتهم على شروط التي تشمل مشاركة البيانات الشخصية.



من جهته، ذكر متحدث باسم واتساب في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نراجع القرار ونتطلع للرد على المسؤولين".



يشار إلى أن الغرامة المفروضة أقل من الغرامة القصوى المتاح للهيئة فرضها وقدرها خمسة ملايين يورو.



كما أعلنت الهيئة أنها وجدت أيضاً أن بعض شروط #الاستخدام في واتساب غير منصفة، ومنها السماح بتعطيل الخدمة دون إبداء سبب، وأن الجهة المقدمة للخدمة هي فقط من له حق إنهاء الاتفاق.