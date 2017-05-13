5 خطوات مهمة يجب عليك القيام بها قبل بيع هاتفك الذكي

إن كنت ترغب ببيع هاتفك الذكي والحصول على هاتف أحدث، فربما تكون هذه خطوة جيدة لتوفير بعض الأموال، لكن يجب عليك في البداية أن تقوم بعدة #خطوات ضرورية قبل بيع #الهاتف_الذكي.

فهاتفك الذكي يتضمن حياتك كاملة، بدءاً من الصور ورسائل #البريد_الإلكتروني و #سجل_المكالمات والموسيقى و #الفيديوهات وسجلات التصفح و #الحسابات_الشخصية وغيرها من البيانات المهمة.

لذا إليك 5 خطوات مهمة يجب عليك القيام بها قبل بيع الهاتف الذكي.

1- احتفظ بنسخة احتياطية من بياناتك

الكثير من #البيانات التي احتفظت بها لأشهر أو لسنوات على هاتفك الذكي القديم ستكون ضرورية جداً لك، وبالتالي التخلص منها مباشرة قد لا تكون خطوة موفقة.

لذا من المهم أن تحتفظ بنسخة احتياطية من كافة بيانات القديمة، وذلك بالاعتماد على بعض الخدمات السحابية أو بالطريقة التي تفضلها أنت.

خدمة صور #غوغل ستكون أحد الخيارات الفعالة للاحتفاظ بكافة صورك، وكذلك يُمكنك استخدام #غوغل_درايف لأخد نسخة من بياناتك المهمة.

مستخدمو #أندرويد يُمكنهم الاعتماد على حساب غوغل لإجراء عملية النسخ الاحتياطي بكل سهولة بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم، أما إن كنت من مستخدمي #آيفون فلا تنسى الاحتفاظ بنسخة احتياطية عبر حسابك في #آي_كلاود.

2- تشفير ومسح البيانات

بعد أن تتأكد من إجرائك لكافة عمليات #النسخ الاحتياطي بطريقة صحيحة، فيأتي الآن الدور على حذف كافة بياناتك من الهاتف بما في ذلك بيانات حساباتك على #التطبيقات.

لكن قبل القيام بذلك يُفضل إجراء تشفير كامل للهاتف من داخل الإعدادات، بحيث سيحتاج أي شخص إلى كلمة مرور للوصول إلى بياناتك القديمة.

بعد الانتهاء من #التشفير قم بإجراء مسح كامل لكافة بياناتك ومعلوماتك، عبر إجراء إعادة تعيين بيانات المصنع، أو يُمكنك قبل ذلك حذف الملفات المهمة يدوياً ومن ثم إجراء إعادة تعيين.

3- أزل بطاقة التخزين الخارجية

إن كان هاتفك الذكي يدعم إدراج #بطاقة_تخزين خارجية من نوع "مايكرو إس دي"، فسيكون من الجيد أيضاً الاعتماد عليها للاحتفاظ بنسخة من بياناتك، لكن قبل أن تقوم ببيع الهاتف يجب أن تتأكد بأنك قمت بنزع البطاقة من الهاتف، فبعض المستخدمين يقوم بإدراج البطاقة عند شرائه للهاتف لكنه لا يعتمد عليها وبالتالي فقد لا يتذكر من الأساس وجودها.

أما إن كنت ترغب ببيع البطاقة مع الهاتف، فلا تنسى تشفير البطاقة ومن ثم حذف كافة الملفات المخزنة عليها.

4- انسخ بيانات وهمية

بعض الأشخاص لديهم مخاوف متزايدة من إمكانية الوصول إلى صورهم أو معلوماتهم السابقة على #الهاتف، لذا لا يثقون فقط بعميلة حذف البيانات التقليدية ومن ثم إعادة ضبط المصنع.

لذا يُمكن لهؤلاء المستخدمين القيام بخطوة إضافية وهي نسخ مجموعة ضخمة من البيانات الوهمية (عدة أفلام سينمائية قد تفي بالغرض) وذلك لتعبئة سعة التخزين الداخلية للهاتف، إضافة إلى ربط الجهاز بحساب وهمي ومن ثم القيام بإعادة ضبط المصنع مرة أخرى، وهي طريقة فعالة لتقليل احتمالية استرجاع أي من بياناتك السابقة.

5- تنظيف الهاتف من الخارج

حتى تحقق استفادة أكبر من الهاتف أثناء عملية البيع، فينصح أن تقوم بإجراء تنظيف كامل للهاتف وإزالة #بصمات_الأصابع من الشاشة ومحاولة التقليل من العيوب الظاهرية.

يُمكن أيضاً أن تقوم باستبدال واقي الشاشة بآخر جديد، حتى يبدو الهاتف بشكل أفضل قبل بيعه، أما إن كنت من الأشخاص المحافظين فهذا يعني أنك لا زلت تحتفظ بصندوق الهاتف وبعض ملحقاته الأخرى مثل كيبل الشحن والسماعات حتى لو لم تكن الأصلية (لكن عليك إخبار المشتري بذلك)، قم بوضعها كافة في الصندوق إلى جانب الهاتف حتى تشجع المشتري بصورة أكبر، كما يُنصح بأن تكون بطارية الهاتف مشحونة بشكل جيد قبل بيع الهاتف الذكي.

وأخيراً.. لا تنسى بالطبع إزالة شريحة الاتصال من الهاتف.