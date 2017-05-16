أكثر 10 حسابات تقنية عالمية متابعة على تويتر

تعتبر شبكة التدوين المصغر #تويتر المكان المفضل من قبل المشاهير في شتى أنحاء العالم لنشر أفكارهم وآرائهم مع الملايين.

وتتصدر النجمة الأميركية الشهيرة #كاتي_بيري قائمة المشاهير الأكثر متابعة على تويتر وذلك بحوالي 98 مليون متابع، يليها المغني الكندي جاستن بيبر بحوالي 94 مليون متابع، بينما يأتي الرئيس الأميركي السابق باراك #أوباما في المركز الثالث بحوالي 88 مليون متابع.

أما إن كنت تتساءل حول الحسابات التقنية الأكثر متابعة على تويتر، فتأتي منصة يوتيوب التابعة لغوغل في مقدمة الحسابات التقنية وفي المركز السادس عالمياً وذلك بأكثر من 68 مليون متابع.

أما حساب Twitter نفسه فيأتي كثاني أكثر حساب مرتبط بالتقنية متابعة وفي المركز التاسع عالمياً وذلك بحوالي 60.8 مليون متابع، يليه حساب #إنستغرام في المركز الحادي والعشرين عالمياً وبحوالي 40 مليون متابع.

والآن إليك قائمة بأشهر 10 حسابات تقنية على تويتر

يوتيوب – 68.4 مليون متابع

تويتر – 60.8 مليون متابع

إنستغرام – 40 مليون متابع

بيل غيتس – 34.8 مليون متابع

غوغل – 18 مليون متابع

مبدعي فاين – Vine Creators – 16.7 مليون متابع

الحسابات السابقة فقط تندرج ضمن قائمة أكثر 100 حساب متابعة على تويتر، في حين أن باقي الحسابات التقنية الأكثر متابعة ليست ضمن أول 100 حساب متابعة على الصعيد العالمي وهي:

فيسبوك – 14 مليون متابع

بلاي ستيشن – 14 مليون متابع

سامسونغ موبايل – 12.2 مليون متابع

إكس بوكس – 11.7 مليون متابع