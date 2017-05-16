"تويتر" يغلق 600 ألف حساب تابع لتنظيم "داعش"

أجمع خبراء دوليون على ضرورة إيجاد قانون دولي والوصول لإطار تشريعي شامل لتجريم #الإرهاب_الإلكتروني، دون الإضرار بحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال "المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني" الذي انطلقت فعالياته أمس الاثنين في العاصمة الإماراتية #أبوظبي، بمشاركة 40 شخصية بارزة في المجالات الإنسانية كافة. كما وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريس كلمة إلى المؤتمر.

وقال جورج سلامة٬ رئيس قسم السياسات العامة والعلاقات الحكومية في "تويتر" الشرق الأوسط، إن #تويتر أغلق 600 ألف حساب تابع لتنظيم #داعش الإرهابي.

وأكد سلامة ترحيب "تويتر" بالتعاون مع الدول والجهات المعنية بمكافحة #الإرهاب.

كما استعرض سلامة إحصاءات تشير إلى أن 62% من مستخدمي "تويتر" في مرحلة الشباب من 14 عاماً إلى 34 عاماً. كما أن 80% من #المستخدمين من خارج الولايات المتحدة، مضيفاً أن عدد الزيادة في المستخدمين لتويتر يبلغ 9 ملايين مستخدم شهرياً.

وشدد المشاركون في أعمال المؤتمر على ضرورة سد الفراغ التشريعي، لتعقب المجرمين والإرهابيين الذين اتخذوا #الفضاء_الإلكتروني لممارسة أعمالهم في تدمير الحضارة الإنسانية وبث الكراهية والتحريض على التطرف العنيف، وأن المعركة مع الإرهاب انتقلت إلى الشبكة المعلوماتية، ولابد أن يقضى عليه بداخلها.

ويهدف المؤتمر الدولي لإيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في الفضاء الرقمي.