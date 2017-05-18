لماذا منع بيع هذا الشاحن في دبي؟

في عالم التكنولوجيا يطالعنا كل يوم اختراع، بعضه مما يسهل حياتنا فعلاً، إلا أنه قد يحوي بعض المخاطر.

وفي آخر "الصيحات"، شاحن يستعمل لمرة واحدة انتشر نسبياً بين المستخدمين في #دبي ، ما دفع البلدية إلى التحذير من خطورته على السلامة الخاصة والعامة.

فقد أصدر المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي قراراً بمنع بيع شاحن الهواتف ذي الاستخدام لمرة واحدة في إمارة دبي، استناداً إلى حرص البلدية على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة.

من جهته، أوضح المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة الأربعاء، أن القرار جاء بعد تأكد البلدية من عدم جدوى استخدام هذه الشواحن وتأثيراتها الخطرة على البيئة وكذلك زيادة كمية #النفايات_الإلكترونية في النفايات العامة.

وأهاب سلمان بجميع المؤسسات العاملة في الإمارة بعدم استيراد أو بيع شاحن الهواتف المتحركة ذي الاستخدام لمرة واحدة وغير القابلة لإعادة الشحن والتخلص منها بإعادتها إلى بلد المنشأ أو إعادة تصديرها خلال مدة شهر من تاريخ صدور التعميم.

