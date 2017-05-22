قناة "العربية" تنضم لمنصة "ديسكفر" على "سناب شات"

انضمت قناة "العربية" لمنصة "ديسكفر" المطروحة من قبل شركة "سناب شات إنك"، حيث أُطلقت منصة "ديسكفر"، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى باللغة العربية لمُستخدمي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

" #العربية " ستكون نافذة لمستخدمي تطبيق " سناب شات"، تُطلعهم من خلالها على كل ما هو جديد في العالم بما في ذلك #الأخبار السياسية والصحية والرياضية وغيرها من #المنوعات.

وكانت شركة "سناب إنك" قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصة "ديسكفر" لمُستخدمي "سناب شات" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي سوف تبث محتوى محلي باللغة العربية حصرياً من كبرى الشركات الإعلامية المحلية لتغطية الأخبار و #الترفيه و #الموضة وأنماط الحياة العصرية.

وقالت "سناب شات" في بيانها: "سوف يتم بث قصة كل ناشر لمستخدمي #سناب_شات بدءاً من الساعة 7:00 صباحاً (توقيت غرينتش +3 ساعات)، وهو توقيت النشر اليومي المُنتظم للمحتوى. علماً بأنه خلال شهر رمضان المبارك، سوف يتم نشر محتوى الناشرين في تمام الساعة 10:00 صباحاً (توقيت غرينتش +3 ساعات)".

وأضاف البيان أن إطلاق بث محتوى محلي لمستخدمي "سناب شات" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يأتي كخطوة مُهمة أخرى لشركة "سناب إنك" في إطار مساعيها الدؤوبة لتعزيز تواجدها على الساحة في المنطقة والتي تُعتبر سوقاً عالمية متزايدة الأهمية بالنسبة للشركة.

وكانت "سناب شات" قد أعلنت الشهر الماضي أن لديها أكثر من 7 ملايين مُستخدم نشط يومياً في المملكة العربية #السعودية ومليون مستخدم نشط يومياً في دولة #الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن الشركة قد افتتحت أول فرع لها في #دبي مطلع العام الجاري. وفي إطار الاستعداد لإطلاق المنصة اليوم، عقدت "سناب شات" ورش عمل مع جميع الناشرين لتقديم الإرشادات والتوجيهات الخاصة بإنتاج القصص للجمهور الذي يستخدم الهاتف الجوال، مع ضمان بقاء هذه القصص بنفس قوتها وعدم تخليها عن طابعها الإعلامي المُميز والمحترف.

يمتلك جميع الناشرين الإعلاميين على منصة "ديسكفر" الاستقلالية التحريرية الكاملة على المحتويات الخاصة بها، كما سيعمل فريق "سناب" عن كثب مع هؤلاء الناشرين لضمان حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه لتقديم محتوى مُميز على هذه المنصة الإعلامية الجديدة.

يذكر أن "سناب شات" أطلقت منصة "ديسكفر" لأول مرة في 2015، لتكون بمثابة ركن لمستخدمي "سناب شات" لاكتشاف القصص ومعرفة ما يجري في العالم من حولهم، من وجهة نظر تحريرية وصحافية احترافية.

وبدءاً من اليوم، ستكون "سناب" قد أطلقت محتوى ديسكفر بخمس لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والنرويجية.

وأضاف البيان: "يُعتبر تقديم محتوى محلي ذي صلة بمستخدمي سناب شات حول العالم من بين أهم الأولويات التي تهتم الشركة بها دائماً. فبالإضافة لإطلاق منصة ديسكفر اليوم باللغة العربية، وبدءاً من 26 مايو، تعتزم الشركة أيضاً إطلاق عدد من أدوات التصميم لمستخدمي سناب شات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي سوف تُتاح في شهر رمضان المبارك، والتي تشمل جيوفلترات خاصة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى عدسات مستوحاة من الروح والجو الرمضاني، وقصصنا التي تُغطي الاحتفالات الرمضانية في مناطق مختلفة".