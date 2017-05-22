10 نصائح بسيطة تبقيك منظماً في العالم الرقمي

نقضي الكثير من الوقت داخل #العالم_الرقمي وأمام شاشات الحواسيب و #الهواتف_الذكية، وقد ينتج عن هذه الأوقات الكثير من الفوضى نتيجة عدم قيامنا بترتيب وتنظيم ما نقوم به داخل هذا العالم.

فالعالم الرقمي يشبه تماماً العالم الحقيقي من حيث حاجته الدائمة إلى الترتيب والنظام، ولا شك بأن ترتيب المكتب الذي تستخدمه أثناء العمل على #الحاسب يعادل ترتيب مهامك الرقمية وكذلك حاسبك الشخصي أو هاتفك الذكي.

وهنا 10 نصائح تساعدك على البقاء منظماً داخل العالم الرقمي:

1) اعمل على تصنيف رسائل #البريد_الإلكتروني إلى عدة تصنيفات، وذلك حتى تتمكن من الوصول إلى الرسائل بشكل أسرع، مع العلم أن جميع خدمات البريد الأساسية من بينها جيميل وياهو ومايكروسوفت آوتلوك توفر ميزة التصنيفات.

2) لا تحذف #الملفات على الفور، بل استخدم الأرشفة بدلاً من ذلك وهذا ينطبق على رسائل البريد الإلكتروني و #تطبيقات الملاحظات وتطبيقات إدارة المهام وغيرها.

3) اعتمد على خيار فرز الملفات بحسب التاريخ، فهذا سيساعدك بشكل أكبر عند مراجعة الملفات خصوصاً تلك المرتبطة بنفس المشروع، حيث ستجد الكثير من الملفات التي تم تنزيلها في نفس اليوم بسهولة.

4) حتى تتجنب الفوضى الناجمة عن نسيان كلمات المرور الخاصة ببعض حساباتك على #الإنترنت، فيفضل استخدام أحد تطبيقات إدارة كلمات المرور .

5) استخدم التطبيقات التي تتيح لك الوصول السريع إلى التطبيقات أو المهام على الهواتف الذكية، فمثلاً على نظام #أندرويد هناك العديد من اللانشرات وكذلك التطبيقات المتخصصة في الوصول السريع والتي تساعدك على تنظيم تطبيقاتك المفضلة بطريقة أنيقة.

6) لا تحاول إقناع نفسك بأنك تسعى لزيادة إنتاجيتك عبر الاعتماد على عدة تطبيقات متخصصة في زيادة الإنتاجية، فهذا لن يجدي نفعاً. صدقني. بدلاً من ذلك اعتمد على تطبيق واحد للإنتاجية وإدارة المهام وابتعد عن ملء هاتفك بهذه التطبيقات.

7) اسمح للمتصفح بسؤالك عن مكان تنزيل الملفات، فهذا يتيح لك وضع كل ملف في مكانه الصحيح، بدلاً من تجميع كافة الملفات داخل مجلد التنزيلات ومن ثم قضاء الكثير من الوقت في فرز الملفات.

8) اعتمد على تطبيق قوي لقراءة الخلاصات بدلاً من الاشتراك في القوائم البريدية للمواقع، حيث سيكون بوسعك قراءة المحتوى من مواقعك المفضلة بطريقة أكثر مرونة.

9) في حال استخدامك لأكثر من خدمة تخزين سحابي في نفس الوقت، فيفضل الاستعانة بخدمة لإدارة خدمات #التخزين_السحابي من مكان واحد مثل MultCloud.

10) جميعنا يتفهم أهمية سطح المكتب في الوصول السريع إلى الملفات، لكن وضع مجموعة كبيرة من الملفات والمجلدات على سطح المكتب سيصل بك في النهاية إلى حالة من الفوضى على حاسبك الشخصي، لذا تجنب هذه الممارسة.