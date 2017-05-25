تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء وتحرير الفيديو

مع تطبيق Flo ستكون عملية #إنشاء_الفيديو أو تحريره أكثر متعة بكثير من السابق، وذلك بفضل اعتماده على تقنيات #الذكاء_الاصطناعي.

وبعكس تطبيقات تحرير الفيديو التقليدية، يعتمد #التطبيق على تعلم الآلة والرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي للتعرف على الأشياء وفهم المشاهد داخل الفيديو كما يفعل الإنسان.

وبفضل الذكاء الاصطناعي في #كاميرا التطبيق فيمكن للمستخدم الحصول على وصف للمشاهد الملتقطة في الوقت الحقيقي دون الحاجة إلى أي وقت للمعالجة.

وتوفر ميزة المساعد الصوتي داخل التطبيق القدرة على إنشاء #الفيديوهات بسرعة وسهولة، فكل ما عليك فعله هو إخبار التطبيق بإنشاء فيديو معين من خلال #الأوامر_الصوتية وبالاعتماد على الموقع أو الفترة الزمنية أو الوسوم.

فمثلاً يُمكنك أن تطلب من #المساعد_الصوتي إنشاء فيديو لرحلتك الأخيرة على شاطئ البحر أو رحلتك مع أصدقائك الشهر الماضي.

ويوفر التطبيق العديد من المزايا المنوعة لتحرير الفيديو مثل إضافة #الفلاتر السينمائية الاحترافية التي تجعل الفيديو يظهر بصورة أنيقة وجذابة، وذلك إلى جانب انتقاء الموسيقى الملائمة وإضافتها للمقطع بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

كما يدعم التطبيق تصدير الفيديو وحفظه على الهاتف بجودة عالية مع إمكانية مشاركته مباشرة على #الشبكات_الاجتماعية وتطبيقات التواصل الفوري مثل #فيسبوك، و #واتساب، و #إنستاغرام، و #تويتر، و #يوتيوب وغيرها.

يُشار إلى أن تطبيق FLO متوفر مجاناً عبر متجر آب ستور ويُمكن لمستخدمي نظام آي أو إس (الإصدار العاشر أو أحدث) تنزيله بحجم 290 ميغابايت.