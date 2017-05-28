رموز وقلوب من تويتر.. احتفاء برمضان

أعلنت شركة تويتر عن إطلاق ثلاثة رموز تعبيرية وقلوب خاصة بشهر رمضان المبارك، وذلك احتفالًا بقدوم الشهر الكريم وفي سبيل مساعدة المستخدمين حول العالم على الاحتفال به.

وقالت كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية بتويتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منشور على مدونة الشركة: "يلجأ ملايين الناس حول العالم إلى تويتر للاحتفال بشهر رمضان المبارك. فمهما كان مكانهم أو لغاتهم، يتصل الناس ببعضهم البعض خلال شهر رمضان بهدف معرفة آخر الأخبار والتطورات لحظياً عن النشاطات القائمة في أحيائهم ومناطقهم ومدنهم. ويتناصح الصائمون حول العالم بشأن كيفية تقديم العطاء والمساعدة، ويتبادلون التهاني والمحبة ويتشاركون مع عوائلهم وأصدقائهم بأوقاتهم الخاصة خلال الشهر المبارك.

وأضافت الإبراهيم أن تويتر تريد هذا العام أن تشارك الناس حول العالم احتفالاتهم بالشهر التاسع من التقويم الهجري، بطرح مختلف المبادرات لإغناء تجربة رمضان في حياة جميع الصائمين. وتدعو المستخدمين إلى استخدام أي من الوسوم في تغريداتهم الخاصة بالشهر الكريم، ليظهر هلال القمر بجانب هذه العبارات من اليوم حتى نهاية الشهر الكريم.

وتتوفر وسوم شهر رمضان المبارك بعدد من لغات الدول الإسلامية حول العالم: #Ramadan، و #رمضان، و #رمضان_كريم، و #رمضان_مبارك، و #Ramazan، و #Ramadhan، وغيرها.

وأوضحت تويتر أن الرمز التعبيري الثاني الذي تطلقه هذا العام يجسد بركة الإفطار من خلال تصويره التمر مع كأس من اللبن: # إفطارا_شهيا، و #إفطار_رمضان، و#إفطار، و #فطور_رمضان، و #فطور، و #Iftar_Ramadan، و #Iftar.

أما الرمز التعبيري الثالث فهو فانوس تقليدي يجسد ثقافة الشهر الكريم. ويظهر هذا الرمز التعبيري عند استخدام أي من الوسوم التالية: # فانوس، و #فانوس_رمضان، و #فوانيس_رمضان، و #فوانيس، و #Ramadan_lanterns، و #Ramadan_lantern.

ويستطيع أي شخص على موقع بيرسكوب استخدام أي من الوسوم التالية في عنوان البث خلال #رمضان، فإذا نقر المشاهدون على الفيديو تعبيراً عن الإعجاب، تتحول القلوب إلى أهلة طوال فترة الشهر المبارك #Ramadan، و #رمضان، و #رمضان_كريم، و #رمضان_مبارك.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعقد تويتر لقاءات لحوارات حصرية مع المشاهير والخبراء في مجالات الترفيه والثقافة والدين والصحة، وتمنح الجمهور فرصة للمشاركة في محادثة فيديو حية عن المواضيع التي يهتمون بها أكثر.

ومن النشاطات الأخرى التي تقدمها تويتر في رمضان، أول عروض فيديو حية بزاوية 360 درجة يبثها على تويتر مجموعة من قنوات التلفاز لتجسيد روح رمضان من خلال تجربة شاملة. فسواء كان الناس يشاهدون البث الحي أو الحلقات المسجلة، سيتمكن الجمهور من التنقل عبر أجهزتهم أو تمرير أصابعهم على تغريدات الفيديو لاستكشاف كل زاوية من الموقع المشارك به على تويتر.

