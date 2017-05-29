إليك 8 حيل مخفية قد لا تعرفها عن قصص إنستغرام

تحظى ميزة قصص إنستغرام بشعبية واسعة بين المستخدمين، ومن حين لآخر تعمل شبكة #إنستغرام لمشاركة الصور على إدراج مزايا جديدة لميزة القصص في ظل المنافسة مع تطبيق #سنا_ شات .

وإن كنت تعتمد على هذه الميزة للتفاعل بينك وبين متابعيك، فإليك 9 حيل مخفية قد لا تعرفها حول ميزة قصص إنستغرام.

إضافة المزيد من الألوان

كونها شبكة اجتماعية متخصصة في مشاركة الصور، فإن إنستغرام تعتبر المكان المفضل لمشاركة الطابع الشخصي الخاص بك.

لذا يُمكنك اختيار الألوان المفضلة لك عند إنشاء قصة جديدة وتخصيصها بحسب رغبتك، وذلك من خلال الضغط على أيقونة Ae أعلى يمين الشاشة بعد التقاط الصورة، بعدها ستظهر لك عدة ألوان بشكل دائري أسفل الشاشة.

الآن اضغط على اللون المفضل لك بشكل مطول وسيظهر لك التدرج اللوني بالكامل ويُمكنك التنقل خلاله من خلال السحب يميناً ويساراً.

إضافة تأثير الظل على النصوص

إن كنت تريد إبهار أصدقائك بقصة ذات تصميم أنيق، فيمكنك إضافة تأثير الظل إلى النصوص داخل القصة لتجعلها تبدو بشكل أفضل.

بداية قم بالضغط على أيقونة Ae ثم قم بكتابة النص الذي تريده، بعد ذلك اضغط على نفس الأيقونة مرة أخرى، واكتب النص نفسه باستخدام لون مختلف، ثم قم بتحريك الطبقة العلوية قليلاً حتى يظهر النص السفلي.

إنشاء خلفية ملونة

عند رغبتك بإنشاء قصة من النصوص والرسومات بدلاً من الصور والفيديو، فيمكنك الاعتماد على خيار الخلفيات الملونة، وإضافة النصوص عليها من دون الحاجة لإدراج صورة.

وللقيام بذلك اضغط على أيقونة القلم أعلى الشاشة ثم اختر اللون المفضل بالنسبة لك، بعد ذلك استمر بالضغط على الشاشة لعدة ثوانٍ بشكل متواصل حتى تظهر لك الخلفية.

إنشاء ملصق سيلفي

يُمكنك إدراج ملصق لصورتك الشخصية على القصة بسهولة، وذلك من خلال الضغط على أيقونة الملصقات يسار أيقونة القلم، ثم من الخيارات الظاهرة أمامك اضغط على رمز الكاميرا والتقط صورة السيلفي، ثم اسحب الصورة نحو المكان المفضل داخل القصة لتظهر على هيئة ملصق.

يُمكنك إدراج حدود دائرية للملصق من خلال الضغط عليه، ويُمكنك إزالة الحدود من خلال الضغط مرة أخرى.

تكبير وتصغير الفيديو

إن كنت ترغب بالتقاط فيديو في القصة وتسليط الضوء على جزء معين أثناء التصوير، فيمكنك الاعتماد على ميزة التكبيرة والتصغير أثناء التقاط الفيديو في قصص إنستغرام، وذلك عبر السحب المتواصل على الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل أثناء الالتقاط.

وضع حر اليدين

الحاجة إلى النقر المطول لالتقاط الفيديو في قصص إنستغرام تسبب بعض الإزعاج للمستخدمين، لذا يُمكنك الاعتماد على ميزة hands-free التي تتيح لك تسجيل الفيديو بمرونة من دون الحاجة للنقر المطول مع إمكانية التنقل بين الكاميرا الأمامية والخلفية بشكل أسرع.

ولاستخدام هذا الوضع اسحب نحو خيار hands-free من الخيارات الظاهرة أسفل الشاشة عند تسجيل الفيديو مثل Normal و Live لغاية الوصول إلى الوضع.

الإشارة لحساب آخر داخل القصة

تتيح شبكة إنستغرام الإشارة لعشرة حسابات داخل ميزة القصص، وعند قيامك بالإشارة لحساب معين داخل القصة فسيتلقى صاحب الحساب رسالة منك تتضمن معاينة من القصة إضافة إلى تنبيه بالإشارة.

وللإشارة لحساب معين داخل القصة، اضغط على أيقونة Ae ثم اكتب رمز @ يليه اسم المستخدم الخاص بالحساب الذي ترغب بالإشارة له داخل القصة.

معرفة أداء القصة

هل ترغب بمعرفة أداء قصتك على إنستغرام وكيفية التفاعل معها؟ حسناً يُمكنك القيام بذلك من خلال فتح القصة ومن ثم السحب على الشاشة للأعلى وسيظهر لك عدد وأسماء الأشخاص الذين شاهدوا كل صورة أو فيديو داخل القصة.