جديد فيسبوك.. هكذا سيوسع معلوماتك!

أعلنت شركة #فيسبوك عن تحديث جديد لخاصيتها بشأن المواضيع الأكثر تداولاً عبر شبكتها، بما يتيح منح مستخدميها البالغ عددهم نحو مليارين مرونة أوسع من المصادر في الأحداث الرئيسية.

وسيقدم التحديث الجديد الذي أعلن عنه قبل أيام لمحة عن مواقع إلكترونية متنوعة، بحسب "فيسبوك" التي واجهت اتهامات باعتماد الانتقائية في مصادرها الإخبارية عبر وضع "فلاتر".

وأضافت "فيسبوك" في رسالة مقتضبة "يمكنكم دائما الضغط على موضوع لرؤية المنشورات والمقالات التي تتطرق إليه، لكننا أعدنا رسم الصفحة لتسهيل اكتشاف منشورات أخرى فيها تغطية للقصة، وما يقوله أصدقاؤكم والشخصيات عن الموضوع".

وتابعت الشبكة الاجتماعية الأولى عالميا "الآن عندما تضغطون على موضوع، سترون سلسلة قصص من منشورات أخرى عن الموضوع عينه، وفي استطاعتكم استعراضها".

وفي الرسالة التي نشرتها "فيسبوك"، يوضح المسؤول عن المشاريع علي أحمدي والمصمم جون انجيلو أن الهدف يقضي بمساعدة الناس على الشعور بأنهم أوسع اطلاعا على ما يحصل في منطقتهم".

وأشارت "فيسبوك" إلى أن هذا التحديث لن يضم "قائمة معدة مسبقا للمنشورات" كما "لن يؤثر على الطريقة التي يتم فيها التعرف إلى المواضيع".