مايكروسوفت تعيد تصميم سكايب وتضيف ميزة القصص

أعلنت شركة #مايكروسوفت، اليوم الخميس، عن الجيل القادم من تطبيقها للتراسل #سكايب Skype، حيث أعادت الشركة بناءه من الألف إلى الياء مما حسن إلى حد كبير من الطرق التي يمكن للمستخدم التواصل من خلاله من الأشخاص المفضلين لديه، وكانت ميزة الدردشة الجزء الأهم من هذا التحديث مع إمكانية الرد على الرسائل ومقاطع الفيديو عبر الرموز التعبيرية.

وعملت الشركة الأميركية على جعل الدردشة الجماعية أكثر حيوية وأكثر تعبيراً وأكثر أهمية وشخصية بحيث يمكن للمستخدم الدردشة بالطريقة التي يريدها، حيث تتواجد طرق لا تعد ولا تحصى لتقاسم اللحظات اليومية كل يوم مع الآخرين أينما كان المستخدم، وذلك لأن سكايب يسمح بإنشاء ومشاركة ما يرغب به المستخدم بكل سلاسة.

ورغبت مايكروسوفت بمساعدة المستخدم على تعميق اتصالاته داخل الشبكة الشخصية الخاصة به وجعل سكايب مكانه اليومي للاتصالات الشخصية عبر السماح بتخصيص سكايب عبر الألوان المفضلة وإظهار التعبيرات الخاصة به والتعبير عن شعوره بسهولة عن طريق الضغط على رمز التفاعل الموجود بجانب أي رسالة أو مكالمة فيديو.

وأضافت الشركة ميزة جديدة تدعى Highlights، وهي أداة القصص التي تسمح للمستخدمين بتبادل مقتطفات مؤقتة من حياتهم بشكل يشابه قصص إنستغرام وسناب شات عن طريق الصور ومقاطع الفيديو، بحيث يمكن رؤية جهات الاتصال من خلال جهات اتصال سكايب وتنتهي صلاحيتها بعد سبعة أيام من النشر.

وأصبح من السهولة بمكان عبر التحديث الجديد لتطبيق التراسل تحويل الحديث إلى أفعال عبر المحادثات الجماعية والوظائف الإضافية وروبوتات الدردشة الكتابية إلى جانب لوحة "البحث" الجديدة الموجودة في قلب التحديث والتي تجعل خاصية البحث ضمن سكايب أفضل بمراحل من السابق، وتعد الشركة بإضافة المزيد من الوظائف الإضافية وروبوتات الدردشة الكتابية.

كما تتيح النسخة الجديدة من سكايب للأشخاص إمكانية الاطلاع على الصور معاً، وتريد الشركة أن تعطي المستخدمين القدرة مستقبلاً على لعب ألعاب مثل ماين كرافت في مجموعات أو مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو معاً على سكايب.

وأشار أمريتانش راغاف نائب رئيس الشركة لخدمات سكايب إلى أن النسخة الجديدة من سكايب سوف تطرح لمستخدمي أندرويد في جميع أنحاء العالم خلال الشهر المقبل، وسوف تصل لمستخدمي آي أو إس iOS في شهير يوليو/تموز القادم، على أن تتوفر نسخة سطح المكتب خلال هذا الصيف.