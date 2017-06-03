قدرات جديدة لـ "سيري" .. من آبل

من المتوقع أن تعلن شركة آبل، الاثنين المقبل، عن خطط جديدة لجعل مساعدها الصوتي سيري يعمل مع مجموعة كبرى من التطبيقات، فيما يبدو أنه مسعى جديد من عملاقة التقنية الأميركية لمواجهة النجاح السريع لخدمة أليكسا من مواطنتها أمازون.

ويرجح مهندسون وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي أيضًا أن تلتزم آبل بنهجها المُجرَّب بالتركيز على كمية صغيرة من الميزات ثم محاولة الوصول بها إلى الكمال، بدلًا من رمي شبكتها إلى ما أوسع ما يمكن.

ويعمل سيري حاليًا مع ستة أنواع فقط من التطبيق: خدمات الركوب والمشاركة، والتراسل والاتصال، والبحث عن الصور، والمدفوعات الإلكترونية، وأنظمة الترفيه في السيارات. ويُتوقع أن تعلن آبل خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2017 الذي ينطلق بعد غدٍ الاثنين عن إضافة المزيد من الفئات.

ويتوقع بعض مراقبي الصناعة أيضًا أن تعلن آبل عن مساعد منزلي على غرار أمازون إيكو وجوجل هوم. ومع ذلك لا يزال المساعد الصوتي سيري قاصرًا عن مجاراة منافسة أليكسا القادر على إجراء أكثر من 12,000 مهمة.

ويوضح الفرق وجود فجوة استراتيجية بين عملاقتي التقنية، إذ تراهن آبل على أن العملاء لن يستخدموا الأوامر الصوتية دون الحصول على تجربة مماثلة للتحدث مع الإنسان، وبالتالي فهي سوف تحد من قدرات سيري من أجل ضمان أن يعمل بالطريقة المثلى.

وفي المقابل، لا تضع أمازون أي قيود من هذا القبيل على أليكسا، مراهنةً على أن المساعد الصوتي الذي يستطيع إتمام أكبر قدر من المهارات، سوف يكتسب المزيد من الولاء، حتى لو كان أحيانًا يخطئ ويستغرق مزيدًا من الجهد للاستخدام.

يشار إلى أن شركات التقنية الكبرى تخوض سباقًا محمومًا متزايدًا لجعل منصات الذكاء الاصطناعي جيدة بما يكفي للسماح للمستهلكين بالتفاعل مع أجهزتهم على نحو أقرب إلى الطبيعة، خاصة عن طريق الصوت.

كما يشار إلى أن شركة غوغل تعد أكثر الشركات التقنية قوةً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسعى شركات أخرى، مثل أمازون من خلال مساعدها الرقمي أليكسا، وآبل من خلال سيري، ومايكروسوفت من خلال كورتانا، إلى منافستها.