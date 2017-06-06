آبل تكشف عن متجرها الجديد للتطبيقات

عرضت شركة #آبل، الاثنين، ضمن مؤتمرها العالمي للمطورين، متجرها للتطبيقات App Store الجديد كلياً مع تصميم جديد وجميل لصفحات Today وGames وApps المليئة بالقصص والمقالات مما يجعل اكتشاف التطبيقات والألعاب أسهل من أي وقت مضى.

ويأتي App Store بتصميمه الجميل مليئاً بالقصص والمقالات التي يتم تحديثها يومياً في صفحة Today الجديدة، فضلاً عن صفحتي Games وApps الجديدتين، وستقدم المقالات الشيقة والمقابلات المتعمقة والنصائح المفيدة ومجموعات التطبيقات والألعاب الرائعة رؤية Apple، وذلك بهدف إعلام العملاء ومساعدتهم وإلهامهم بصفة يومية.

وقام عملاء App Store حتى الآن بتنزيل أكثر من 180 مليار تطبيق، ودفعت الشركة أكثر من 70 مليار دولار للمطورين منذ إطلاق المتجر في عام 2008، مما يجعله سوق البرمجيات الأكثر حيوية في العالم.

وصرح فيليب شيلر نائب الرئيس الأول لقسم التسويق في جميع أنحاء العالم لشركة آبل "بالتعاون مع مجتمعنا من المطورين المذهلين، استطعنا أن نجعل من App Store أفضل منصة تطبيقات في العالم تستقطب أكثر من 500 مليون عميل منفرد أسبوعيا، واليوم نأخذ كل ما تعلمناه من App Store في السنوات التسع الماضية لنضفي عليه تصميماً جديداً مذهلاً فتظهر كافة تفاصيل App Store بتصميم أكثر ثراء وجمالاً وجاذبية".

ويبدأ كل شيء من صفحة Today، وهي الوجهة اليومية الخاصة بالألعاب والتطبيقات والثقافة المتعلقة بها، حيث يقوم فريق محرري App Store حول العالم بنشر الأخبار حول التطبيقات والألعاب التي تغير طريقة عيشنا والكشف عن المطورين أصحاب الأفكار التي تدفع بالعالم وتشكله كما نعهده اليوم، وذلك من خلال مواضيع مفصلة ومقابلات مليئة بأعمال فنية جميلة وفيديوهات.

وتحتوي صفحة Today على إصدارات جديدة وإطلالة حديثة على التطبيقات المفضلة، بالإضافة إلى نصائح مقترحة وأدلة استخدام لمساعدة العملاء على استعمال التطبيقات بطرق مبتكرة.

وتعد فئة الألعاب Games الفئة الأكثر رواجاً في App Store، وبفضل التصميم الحديث سيتم تخصيص صفحة خاصة للألعاب فقط، وتحتوي على اقتراحات متعلقة بالإصدارات الجديدة والتحديثات وأبرز الفيديوهات وأفضل القوائم الخاصة بالألعاب، فضلاً عن مجموعات ألعاب مختارة.

وأصبح التنقل الآن أسهل من أي وقت مضى بين ما يزيد عن نصف مليون لعبة متوفرة وبالتالي العثور على اللعبة المناسبة لكل شخص سواء أكان لاعباً عادياً أم مولعاً بالألعاب.

وتحصل التطبيقات أيضاً على صفحة خاصة بها توفر للعملاء كل ما يحتاجونه للاستخدام والاستمتاع سواء أكان ذلك للتصوير أم إدارة الأموال أم التسوق أم الشبكات الاجتماعية أم غيرها. كما تحتوي صفحة التطبيقات Apps، وتماماً مثل صفحة Games، على اقتراحات وفيديوهات ومجموعات مختارة لما يقارب 24 فئة، بالإضافة إلى قوائم خاصة بها.

وتتيح صفحة التحديثات Updates للعملاء إمكانية الإطلاع بشكل سريع على آخر التحديثات التي طرأت على تطبيقاتهم وألعابهم المفضلة، كما تم إدخال تحسينات على البحث Search ليضم البحث محتوى المحررين الموجود في صفحات Today وGames وApps.

ويمكن إجراء البحث بحسب الاسم أو الفئة أو المطوّر أو الموضوع لتظهر النتائج ذات الصلة بالتطبيقات والألعاب إضافة إلى مواضيع المحررين والمجموعات وعمليات الشراء داخل التطبيقات.

وقامت الشركة بإعادة تصميم تجربة صفحة معلومات التطبيق، وهي الصفحة الرئيسة لكل تطبيق موجود في المتجر، حتى يتمكن المطورون من تسليط الضوء على تطبيقاتهم بمحتوى أكثر جاذبية يعرض أهم المعلومات لمساعدة العميل على اتخاذ قرار التنزيل.

وأصبح بإمكان المطورين إدراج ثلاثة فيديوهات تقديمية وخمس لقطات شاشة وترجمتها لتتوفر للعملاء نسخة مخصصة من الفيديو مهما اختلفت بلدانهم، وسيتم تسليط الضوء على التقديرات مثل اختيارات المحررين والموقع في القائمة، بالإضافة إلى عمليات الشراء داخل التطبيق وتقييمات العملاء.

وأبرزت شركة آبل أيضاً عمليات الشراء داخل التطبيقات لتصبح أكثر وضوحاً في متجر تطبيقاتها، بحيث تظهر عمليات الشراء داخل التطبيقات في الصفحة الرئيسة للتطبيق وفي نتائج البحث، ويمكن للمحررين إضافة هذه الميزة في صفحات Today وGames وApps، ويمكن للعملاء الآن بدء عمليات شرائهم داخل التطبيقات في App Store ثم التوجه مباشرة إلى تطبيق أو لعبة المطور لإتمام عملية الشراء.