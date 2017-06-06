إليكم 3 نصائح لحماية حسابكم على فيسبوك

نقدم في ما يلي 3 نصائح تساعدكم على حماية حسابكم على فيسبوك:

استخدم كلمة مرور قوية

ربما تعتبر هذه النصيحة الأمنية الأكثر شيوعاً والتي ستجدها غالباً عند مطالعتك للكثير من المواضيع المتعلقة بالأمن عبر الإنترنت.

لكن هذه النصيحة لا تأتي من الفراغ، فمن المهم فعلاً استخدام كلمة مرور قوية لحسابك على فيسبوك حتى تتجنب تعرضه للاختراق باستخدام التقنيات المختلفة للوصول إلى كلمة المرور.

وإن كنت تعتقد بأنك ستنسى كلمة المرور الصعبة في حال استخدامها، فيمكنك الاعتماد حينها على تطبيق لإدارة كلمات المرور مثل LastPass.

فعل ميزة التحقق بخطوتين

تفعيل ميزة التحقق بخطوتين، ستجنبك في الغالب الكثير من المشاكل الأمنية الخاصة بالوصول إلى حسابك عبر كلمة المرور، وهي خاصية متوفرة في الكثير من الخدمات والتطبيقات الشهيرة.

فحتى لو استطاع أحد الأشخاص الوصول إلى كلمة المرور الخاصة بك، فسيكون عليه إدخال رمز التحقق الذي سيصلك عبر الهاتف وذلك عند الولوج من جهاز آخر.

من الضروري أيضاً الاحتفاظ بنسخة احتياطية من رموز التحقق، وذلك في حال عدم قدرتك على الوصول إلى الهاتف الخاص بك، لذا قم بتوليد الرموز الاحتياطية وطباعتها والاحتفاظ بها في مكان آمن لاستخدامها عند الحاجة.

اعتمد على المزايا الأمنية الإضافية

توفر فيسبوك مزايا أمنية إضافية لحماية حسابك من الاختراق، وإن كنت ترغب بالمحافظة على حسابك فيجدر بك تفعيل هذه المزايا.

جهات الاتصال الموثوقة: اختر بعض أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين الذين تثق بهم، وأضفهم إلى قائمة جهات الاتصال الموثوقة.

إذا فقدت إمكانية الدخول إلى حسابك في فيسبوك وكذلك لم تتمكن من الدخول إلى بريدك الإلكتروني لإعادة تعيينه، فيمكن لهؤلاء الأصدقاء إرسال رمز خاص لاستعادة إمكانية الدخول إلى حسابك، لكن تأكد من اختيار الأشخاص الذين يمكنك الاتصال معهم خارج فيسبوك.

تنبيهات تسجيل الدخول: قم بتفعيل هذه الميزة، وستحصل على بريد إلكتروني أو إشعار على حسابك في فيسبوك، وذلك حينما يقوم أي شخص بتسجيل الدخول إلى حسابك من متصفح غير معروف، في حال وجدت أي شبهة في هذا التسجيل فقم على الفور بتغيير كلمة المرور.