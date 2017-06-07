سامسونغ تعلن عن إصدار 2017 من هواتفها "غالاكسي جي"

أعلنت شركة #سامسونغ، الأربعاء، عن إطلاق إصدار عام 2017 من سلسلة هواتفها الذكية "غالاكسي جي" Galaxy J، وذلك بعد أشهر من الشائعات والتسريبات المتعلقة بالهواتف الجديدة.

وتحافظ الهواتف الجديدة: غالاكسي جي3 وغالاكسي جي5 وغالاكسي جي7، على أسلوب سلسلة غالاكسي جي فيما يتعلق بتقديم هواتف ذكية قوية وأنيقة بأسعار معقولة في منتاول الجميع. ومع هيكل معدني، يأتي إصدار 2017 مع تحسينات على الأداء، والكاميرا، إضافة إلى مزايا أخرى.

ويعد الهاتف غالاكسي جي7 أعلى هذه السلسلة مواصفات، إذ يقدم شاشة AMOLED بقياس 5.5 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسلًا، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 3 غيغابايتات، ومساحة تخزين داخلية بحجم 16 غيغابايت.

ويضم الهاتف، الذي يدعم شبكات الجيل الرابع LTE Cat.6، معالجا ثماني النوى بسرعة 1.6 غيغا هرتز، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3,600 ميلي أمبير/ساعة. ويملك كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسلا، وأخرى أمامية بنفس الدقة، إلى جانب حساس لبصمات الأصابع.

أما بالنسبة لغالاكسي جي5، فهو أوسط السلسلة، ويقدم شاشة “أمولد” بقياس 5.2 بوصات وبدقة 1280×720 بكسلًا، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 2 غيغابايت، و 16 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وعلى غرار غالاكسي جي7، يمتلك الهاتف كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسلًا، وأخرى أمامية بنفس الدقة، إلى جانب حساس لبصمات الأصابع. كما يمتلك بطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير/ساعة.

أما الهاتف غالاكسي جي3، فهو يأتي مع شاشة من نوع TFT بقياس 5 بوصات وبدقة 1280×720 بكسلا، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 2 غيغابايت، و 16 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، بالإضافة إلى معالج بتردد 1.4 غيغاهرتز.

ويأتي الجهاز مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسلًا، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسلات، إلى جانب بطارية بسعة 2,400 ميلي أمبير/ساعة.

يُشار إلى أن الهواتف الثلاثة تدعم شريحتي اتصال، بالإضافة إلى إمكانية توسعة مساحة التخزين الداخلية عن طريق بطاقات microSD. وهي تعمل بالإصدار 7.0 “نوجا” من نظام التشغيل أندرويد من #غوغل.

وتعتزم سامسونغ طرح غالاكسي جي5 في أوروبا أولًا في وقت لاحق من الشهر الجاري بسعر 315 دولارًا أمريكيًا، ثم ستطرح غالاكسي جي7 في شهر تموز/يوليو بسعر 380 دولارًا. في حين سوف يُطلق غالاكسي جي3 في شهر آب/أغسطس.