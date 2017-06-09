تتنوع أنواع هذه التطبيقات والطرق التي يتبعها أصحابها للإضرار بهواتف المستخدمين، سواءً تلك المطروحة على متجر غوغل بلاي أو خارجه.

إليكم 6 نصائح لتجنب التطبيقات الخبيثة على أندرويد

1. التزم بمتجر غوغل بلاي

لا تعتمد إطلاقاً في تنزيل التطبيقات على أي جهات خارجية أو تطبيقات طرف ثالث، والتي لا تتخذ نفس التدابير والإجراءات الأمنية الموجودة في غوغل بلاي.

لا يعني هذا أن متجر غوغل بلاي لا يتضمن أي تطبيقات خبيثة، لكن عبر اتباعك للنصائح الأخرى في هذا الموضوع سيكون من السهل عليك تمييز أغلب التطبيقات الخبيثة على غوغل بلاي.

2. انتبه لاسم مطور التطبيق

الكثير من ناشري التطبيقات الخبيثة يعتمدون على استغلال أسماء التطبيقات والألعاب الشهيرة ونشرها في متجر غوغل بلاي، وبالتالي يقوم الكثير من المستخدمين بتنزيل هذه التطبيقات المقلدة ظناً منهم أنها التطبيقات الرسمية من المطور.

لذا من المهم جداً قبل تنزيل أي تطبيق من متجر غوغل بلاي أن تتحقق من اسم المطور، والذي تجده في خانة المعلومات الخاصة بالتطبيق.

3. طالع التقييمات والمراجعات

الكثير من التطبيقات التي تمتلك شعبية واسعة، لديها مراجعات وتقييمات كبيرة من قبل المستخدمين والخبراء والمختصين.

لذا تحقق من تعليقات المستخدمين على متجر غوغل بلاي، وكذلك ابحث عن مراجعات الخبراء من المصادر التقنية المعروفة حول هذه التطبيقات.

4. اعتمد على "مكافحة الفيروسات"

يقوم أغلب المستخدمين بتنزيل برنامج لمكافحة الفيروسات على حواسيبهم الشخصية، لكن من المهم اتباع نفس الممارسة على الهواتف الذكية.

وتوفر أغلب الشركات الأمنية الكبرى إصدارات للهواتف الذكية من برامجها على الحواسيب الشخصية، بما في ذلك كاسبرسكي وأفاست وبيت ديفيندر وغيرها.

5. تحديث النظام

تأكد دوماً من تحديث نظام التشغيل لآخر إصدار متوفر لك، حيث تتضمن هذه التحديثات إصلاحات للكثير من العيوب والتهديدات الأمنية التي يتم اكتشافها من قبل الباحثين الأمنين.

6. تابع الأخبار الأمنية

من حين لآخر يتم اكتشاف العديد من التطبيقات الخبيثة والثغرات الأمنية من قبل الشركات المتخصصة في أمن البرمجيات، والتي تقوم بدروها بتحذير المستخدمين من هذه التطبيقات.

لذا عندما تصادف أخبار أمنية متعلقة باكتشاف تطبيقات خبيثة، فمن الجيد أن تقوم بإلقاء نظرة على هذه التطبيقات ومعرفة فيما إذا كانت مثبتة على هاتفك أو لا.