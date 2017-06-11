سامسونغ ستنتج 80 مليون شاشة لآيفون 8

تستعد شركة #سامسونغ لتوفير نحو 80 مليون شاشة من نوع "أولد" قبل نهاية عام 2017 تناسب هاتف شركة #آبل المرتقب، آيفون 8. مع أنه لا يزال من المتوقع أن يتأخر إطلاق الهاتف عن الموعد المعتاد.

ونقل التقرير الذي نشره موقع "ديجي تايمز" DigiTimes عن "مصادر من سلسلة التوريد" أن سامسونغ ومصنعي المكونات الآخرين قد استعدوا لتوريد مكونات ليس فقط لهاتف #آيفون 8، ولكن لسلسلة آيفون 7 إس أيضًا.

ويُعتقد أن طلب آبل سوف يستحوذ على نحو نصف القدرة الإنتاجية لسامسونغ للأشهر الستة المتبقية حتى نهاية عام 2017. وسيتم استخدام إنتاج سامسونغ المتبقي في الغالب لتوفير احتياجاتها الخاصة، ولكن يُقال أيضًا أن سامسونغ قد تحتفظ ببعض إنتاجها المتبقي تحسبًا من طلبات إضافية من آبل.

ويتوقع موقع "ديجي تايمز" أن آبل تعتزم شحن نحو 50 مليون وحدة من آيفون 8 قبل نهاية عام 2017، ولكن لن يتوفر من الهاتف إلا 3 ملايين وحدة حين بدء بيعه. ويورد التقرير أن الإنتاج الشامل الحقيقي للجهاز لن يرتفع في الحجم حتى منتصف شهر أيلول/سبتمبر.

يُشار إلى أن تقرير "ديجي تايمز" يكرر تقريرين سابقين من أن آبل وقعت اتفاقًا مع سامسونغ لتوريد شاشات الجيل القادم من هواتف آيفون.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات المسربة لآيفون 8، يُقال أنه سوف يقدم شاشة منحنية من الجانبين من نوع #أولد تغطي الواجهة الأمامية تمامًا على أن تكون بقياس 5.1 أو 5.2 بوصات.

ويُشاع أيضًا أن آيفون 8 سوف يأتي مع غطاء زجاجي خلفي منحنٍ، ودعم #الشحن_اللاسلكي والشحن السريع، وكاميرا خلفية مزدوجة، وبدون زر "الرئيسية".