إن كنت تعتقد أن خطة بيانات #الإنترنت على هاتف الـ #آيفون الخاص بك يتم استنزافها بصورة كبيرة، فيجب عليك حينها القيام ببعض الخطوات الفعالة للحد من ذلك.

لذا إليك 5 نصائح لتقليل استهلاك البيانات على آيفون:

1- تقييد متجر آب ستور على الشبكة اللاسلكية

يُمكنك منع متجر آب ستور من تنزيل التطبيقات والموسيقى وغيرها من المحتويات أثناء عدم اتصالك بالشبكة اللاسلكية.

وللقيام بذلك اتبع التالي:

• Settings

• iTunes & App Store

• إيقاف خيار Use Cellular Data

2-وقف تحديث التطبيقات في الخلفية

يعمل تحديث #التطبيقات في الخلفية بشكل تلقائي على استهلاك البيانات بصورة كبيرة، ويُمكن للمستخدمين إيقاف تفعيل الميزة للحد من استهلاك البيانات، وذلك عبر وقف جلب المحتويات الجديدة لهذه التطبيقات.

وللقيام بذلك اتبع التالي:

• Settings

• General

• إيقاف خيار Background App Refresh

يُمكنك أيضاً إيقاف تحديث بعض التطبيقات بطريقة يدوية من خلال قائمة التطبيقات المثبتة على الهاتف، وذلك في حال عدم رغبتك إيقاف تحديث تطبيق معين مثل بعض التطبيقات الاجتماعية.

3-معرفة التطبيقات التي تستهلك البيانات

عند تحديد التطبيقات التي تستهلك البيانات بصورة كبيرة، سيكون بوسعك الاستفادة من الخيار السابق بشكل أكثر فاعلية وذلك من خلال وقف تحديث التطبيقات، الأكثر استنزافاً للبيانات، في الخلفية.

وللقيام بذلك اذهب إلى إعدادات ثم Cellular وسيظهر لك حجم استهلاك البيانات الخلوية لكل تطبيق من التطبيقات.

4-وقف ميزة Wi-Fi Assist

Wi-Fi Assist هي ميزة مهمة جداً تساعد المستخدم عند وجود ضعف في إشارة الشبكة اللاسلكية، حيث يتم تحويل الاتصال بباقة البيانات الخلوية تلقائياً لضمان عدم انقطاع الإنترنت.

مع ذلك فإن هذه الميزة ستعمل على استنزاف بيانات الإنترنت، ويُفضل عدم الاعتماد عليها لأصحاب الباقات المحدودة.

ولإيقاف تشغيل هذه الميزة اتبع الآتي:

• Settings

• Cellular

• مرر للأسفل وقم بإيقاف ميزة Wi-Fi Assist

5-استخدم ميزة Reading List في متفصح سفاري

إن كنت من الأشخاص الذين يطالعون الكثير من المقالات على الإنترنت، فيمكنك أثناء اتصالك بالشبكة اللاسلكية إضافة بعض هذه المقالات لوضع القراءة عند عدم الاتصال، حيث يتم تنزيل كافة محتويات هذه المقالات وإتاحتها لك للقراءة عند عدم اتصالك بالإنترنت.

مع العلم أن هذه الميزة متوفرة في متصفح سفاري الافتراضي على هواتف آيفون، كما أنها متوفرة في متصفح كروم.