شاهد الغرفة الأكثر هدوءاً بالعالم.. حيث تسمع نبض قلبك!

تخيل أنك في غرفة لا يعمها سوى الصمت المطبق، حيث يمكنك حتى سماع صوت نبضات قلبك.

غرفة عجيبة صممتها قبل سنوات شركة "مايكروسوفت"، ودخلت عام 2015 بفضلها كتاب "غينيس" للأرقام القياسية لتصميمها الغرفة الأكثر هدوءاً في العالم.

فهذه الغرفة معزولة تماما وعديمة الصدى anechoic chamber، ويُستفاد منها في الأبحاث الطبية الحيوية.

تم تصميم هذه الغرفة من أجل إجراء التجارب العلمية وتستخدمها بعض الشركات والمصانع ومراكز الأبحاث لدراسة الضجيج الذي تنتجه أجهزتهم ومعرفة قوته وأنجع الطرق للتغلب عليه، وكذلك لإجراء التجارب والأبحاث العلمية على الصوت وقوته ونقائه.

وعلى الرغم من مرور سنوات على اختراعها فقد أعادت المنصة المعرفية لمؤسسة دبي للمستقبل على حسابها على "تويتر" نشر الفيديو الذي يظهر الغرفة، مع بعض الشروحات حولها، لأهمية هذا الاختراع.