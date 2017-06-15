هل أنت منزعج من الشبكات الاجتماعية؟ إليك الحل

في الكثير من الأحيان نقوم بتصفح الشبكات الاجتماعية المختلفة لقضاء بعض الوقت على الهواتف الذكية.

لكن إن كنت تشعر بالإزعاج من هذه الشبكات والمحتويات المنتشرة عليها، أو من بعض أصدقائك الذين يقومون بنشر بعض التحليلات السياسية الهوجاء أو من أولئك المتعصبين لأندية كرة القدم، فلا شك أن البحث عن بديل هو الحل الأفضل لقضاء بعض الوقت بعيداً عن هذه الفوضى.

تطبيق Binky يوفر لك محتويات لا نهائية من الأشياء العشوائية كبعض الصور الطبيعية أو المضحكة أو الحقائق المثيرة أو الغرائب، وكل ما عليك فعله هو التمرير للحصول على محتويات خفيفة متتابعة.

ويهدف تطبيق Binky إلى توفير شبكة اجتماعية خالية من التوتر والعصبية، ويُمكنك التفاعل داخلها عبر الإعجاب والتعليق من دون التفكير بقوائم الأصدقاء المضافين لديك كما هو الحال في الشبكات الاجتماعية اليوم.

ويوفر التطبيق قوائم متتابعة من المحتويات العشوائية التي تمنحك الشعور بالارتياح وتخلصك من التوتر، وتأخذك بعيداً عن الأخبار السلبية المنتشرة على الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر.

وفي حال أعجبك محتوى معين على التطبيق، وترغب بكتابة تعليق عليه لكنك لا تعرف ماذا تكتب فإن Binky سيقترح عليك كتابة تعليق مناسب بالنيابة عنك.

ومع تطبيق Binky لن يكون هناك حاجة لتصفح الشبكات الاجتماعية عند وجودك في الأماكن العامة أو انتظارك لموعد معين، فكل ما تحتاجه هو إخراج هاتفك والبدء بتصفح المحتويات عبر التطبيق.

يُشار إلى أن تطبيق Binky متوفر مجاناً على متجر آب ستور ويُمكن لمستخدمي آي أو أس تنزيله بحجم 26 ميغابايت.