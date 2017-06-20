ترقبوا في الشهر القادم.. غالاكسي نوت 8

تخطط شركة #سامسونغ لعقد حدث خاص خلال النصف الثاني من شهر آب/أغسطس القادم في مدينة نيويورك الأميركية سيُكرس للإعلان عن الجيل القادم من سلسلة هواتف #غالاكسي_نوت ، وفق ما ذكرت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، عن شخص مطلع.

ونقلت رويترز عن الشخص، الذي قالت إنه لم يكن مخولاً للتحدث علناً بشأن هذا الموضوع ورفض أن تُكشف هويته، أن غالاكسي نوت 8 سوف يقدم #شاشة #منحنية تأتي بحجم أكبر مقارنة بهاتف غالاكسي إس8 بلس الذي يقدم شاشة بقياس 6.2 بوصة، وسوف يأتي مع كاميرا خلفية مزدوجة.

يُشار إلى سامسونغ كانت قد أكدت سابقًا أنها سوف تستمر في إطلاق سلسلة غالاكسي نوت على الرغم من الخسائر الباهظة التي تكبدتها بسبب غالاكسي نوت 7، الذي اضطرت إلى سحبه من الأسواق وإيقاف إنتاجه بعد نحو شهرين من إطلاقه في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب مشكلة في البطاريات أدت في بعض الحالات إلى احتراق الجهاز.

وقد كلف الحادث، الذي يعد واحدا من أكبر حالات فشل سلامة المنتجات في تاريخ التقنية، عملاقة الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية أرباحًا تشغيلية بلغت 6.1 تريليونات وون كوري أو ما يعادل 5.4 مليار دولار أميركي وأضر بمصداقيتها.

وكشفت سامسونغ في شهر كانون الثاني/يناير الماضي النتائج الأولية التي توصلت إليها بخصوص فشل غالاكسي نوت 7، إذ عزت الأمر إلى مشكلات في البطارية من اثنين من الموردين تسببت في احتراق الجهاز، وهو الأمر الذي تم تأكيده من قبل تحقيقين مستقلين آخرين. وقد نفذت الشركة عدة خطوات، بما في ذلك مجموعة جديدة من اختبارات سلامة البطارية لتجنب تكرار الحوادث، والتي قال المحللون إنها تساعد على كسب ثقة المستهلك.

ويُعتقد أن الاستجابة الأولية القوية لهواتف غالاكسي إس8 الجديدة، التي بدأ طرحها في الأسواق في شهر نيسان/أبريل الماضي، تشير إلى أن الشركة تتعافى بسرعة، مع توقعات من بعض المحللين بأن يسهم الجهاز في تحقيق مبيعات قياسية لسامسونغ خلال الربع الثاني من العام الحالي. هذا ولم تحدث إلى الآن أي مشكلات مؤثرة مع غالاكسي إس8.

وتشير تقديرات شركة "كونتيربوانت للبحوث" إلى أن سامسونغ استعادت مكانتها كأفضل صانع للهواتف الذكية في العالم في الربع الأول بعدما خسرتها لصالح منافستها آبل في الربع الرابع من العام الماضي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكشف آبل النقاب عن أجهزة آيفون القادمة في شهر أيلول/سبتمبر القادم.