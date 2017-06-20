مفاجأة في الإمارات لمحبي الإنترنت بالعيد.. ماهي؟!

في إطار سعيها الدائم لتقديم المزيد من الخدمات المتطورة و"التسهيلات" لسكانها ومواطنيها، تقدم #الإمارات بمناسبة عيد الفطر "مفاجأة جديدة".

فقد أعلنت خدمة #واي_فاي_الإمارات عن توفير خدمة الاتصال اللاسلكي "واي فاي" بسرعات أعلى "مجانًا" لمدة 7 أيام عبر أكثر من 400 موقع على امتداد دولة الإمارات، وذلك تماشيًا مع احتفالات اليوم العالمي لخدمة واي فاي الذي يصادف 20 حزيران/يونيو.

وقالت الخدمة إنها ستقوم بمضاعفة سرعة الإنترنت بنحو عشر مرات لمدة أسبوع كامل حتى بدء عيد الفطر في 27 حزيران/يونيو. وأضافت أنها تهدف من خلال هذا العرض إلى تعزيز سعادة سكان دولة الإمارات عبر تمكينهم من الاتصال بالإنترنت.

ومن المتوقع أن تؤمن خدمة واي فاي الإمارات مزايا الاتصال الشبكي اللاسلكي في أكثر من 400 موقع بحلول نهاية العام الجاري عبر شبكتها @WiFi UAE. .

وتقدم هذه الخدمة خيارين من الاتصال الشبكي للمستخدمين هما واي فاي الإمارات؛ وهي شبكة إنترنت لاسلكي مجانية، وخدمة واي فاي الإمارات الممتازة؛ وهي خدمة مدفوعة تقدم للمستخدمين مزايا تنزيل/تحميل غير محدودة مقابل أسعار مقبولة جدًا.

وتوفر خدمة واي فاي الإمارات المنتشرة في عدد من المواقع الحيوية في الدولة بما في ذلك المواقع التابعة لهيئة الطرق والمواصلات مثل مترو و #ترام_دبي وفي داون تاون دبي إضافة إلى عدد من مراكز التسوق عبر دولة الإمارات مزايا نفاذ آمن وسلس إلى جميع المواقع والتطبيقات الحكومية. وسواء أراد المستخدمون الاشتراك بخدمة واي فاي الإمارات لأغراض تتعلق بالأعمال أو لأغراض شخصية، يمكن لهم الاشتراك في خدمة واي فاي الإمارات الممتازة بغض النظر عن مزود خدمات الاتصال الخاص بهم وذلك عبر الاتصال بشبكة @WiFi UAE.

ويمكن استخدام خدمة واي فاي الإمارات وخدمة واي فاي الإمارات الممتازة باستخدام خط محلي إماراتي وأي جهاز يدعم تقنية واي فاي.

