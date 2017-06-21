جديد سناب شات.. "خريطة سناب" لمشاركة الصور حسب الموقع

أعلنت خدمة التراسل المصور سناب شات الأربعاء عن إطلاق ميزة جديدة باسم "خريطة سناب" Snap Map، وهي تتيح للمستخدمين مشاركة موقعهم الجغرافي مع إمكانية مشاهدة منشورات الأصدقاء ضمن خريطة تفاعلية.

وقالت سناب شات في منشور على مدونتها: "لقد بنينا طريقة جديدة كليًا لاستكشاف العالم! شاهد ما يحدث، واعثر على أصدقائك، واحصل على مصدر إلهام للذهاب في مغامرة!".

وأوضحت الشركة أنه يمكن الوصول إلى الخرائط من خلال قرص الشاشة عند شاشة الكاميرا، ليتمكن المستخدم من مشاهدة قصص الأصدقاء الذين اختاروا مشاركة موقعهم الجغرافي من خلال "خريطة سناب".

وسوف تظهر صور الأصدقاء على شكل صور رمزية، ويمكن للمستخدم مشاركة موقعه مع مجموعة من الأصدقاء، أو جميع الأصدقاء، فضلًا عن إمكانية إخفاء الموقع من خلال تفعيل “وضع الشبح” Ghost Mode.

وتُظهر "خريطة سناب" بعض المنشورات من غير الأصدقاء التي شوركت للعامة عبر "قصصنا" Our Story. وفي حال شوركت الكثير من المنشورات من نفس الموقع، تستخدم سناب شات تقنيات خاصة لإظهار الأبرز.

وقال متحدث باسم الشركة: "تُفرز هذه المنشورات باستخدام تقنيات التعلم الآلي المتقدمة التي تهدف إلى إبراز المنشورات المثيرة للاهتمام، وفي نفس الوقت تكون آمنة وممتعة لمجتمعنا".

يُشار إلى أن الميزة الجديدة سوف تصل قريبًا لجميع مستخدمي تطبيق سناب شات على نظامي أندرويد وأندرويد.

وتسعى سناب شات إلى تعزيز تطبيقها بالمزايا الجديدة، خاصةً بعدما انخفض عدد تنزيلات التطبيق خلال الشهرين الأولين من الربع الثاني من عام 2017 بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير بوضوح إلى أن فيس بوك تمكنت حقًا من تحقيق هدفها في صرف المستخدمين عن التطبيق.

وأظهر تقرير شركة "إنستينت" Instinet أن أداء الشبكة الاجتماعية الضعيف لهذا الربع يخالف نمو سناب شات في الربع السابق، حيث ارتفعت تنزيلات التطبيق بنسبة 6%. ويُعتقد أن واحدًا من العوامل الرئيسية وراء التدني الهائل في عدد تنزيلات التطبيق يرجع إلى الانخفاض الكبير في عدد مستخدمي آيفون الذين ينزلون سناب شات.

ويُعتقد على نطاق واسع أن الجهود الأخيرة التي تبذلها فيس بوك وشركتها الفرعية إنستغرام من خلال نسخ مزايا سناب شات ربما ساهمت في الحد من عدد تنزيلات تطبيق سناب شات.

إذ نجحت قصص إنستغرام في التفوق على سناب شات في يتعلق بعدد المستخدمين اليوميين، إذ أصبحت تملك أكثر من 250 مليون مستخدم مقارنة بـ 166 مليون.