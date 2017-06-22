تطبيق من مايكروسوفت يتيح الإملاء الصوتي لتطبيقات أوفيس

أطلق "مرآب مايكروسوفت Microsoft Garage"، وهو مشروع لشركة "مايكروسوفت" يحول أفكار موظفيها إلى مشاريع حقيقية، تطبيقاً جديداً يتيح للمستخدمين الكتابة في تطبيقات "أوفيس" من خلال #الإملاء و #التلقين.

وأوضحت #مايكروسوفت على الموقع الإلكتروني الخاص بالتطبيق الجديد، الذي يحمل اسم "ديكتيت Dictate"، أنه مكون إضافي لتطبيقات "وورد Word" و"بوربوينت PowerPoint" و"أوتلوك Outlook" يسمح للمستخدم بالكتابة وهو حر اليدين، إذ يستخدم #تقنية التعرف على الكلام لتحويل الكلام إلى نص.

ويدعم تطبيق "ديكتيت" حالياً أكثر من 20 لغة، مع إمكانية #الترجمة_الفورية إلى 60 لغة، بإضافة إلى دعم أوامر صوتية، مثل "سطر جديدNew Line"، و "أوقف الإملاء Stop dictation"، و"إدخالEnter " لمنح #المستخدمين المزيد من التحكم.

ويدعم التطبيق أيضاً وضعين مختلفين للترقيم، تلقائي ويدوي بالنسبة للغة الإنجليزية، إلى جانب استجابة بصرية تُظهر للمستخدم أن إملاء الكلام جارٍ.

يشار إلى أن تطبيق "ديكتيت" يستخدم تقنية متطورة جداً للتعرف على الكلام، إلى جانب تقنية #الذكاء_الاصطناعي التي تعتمدها "مايكروسوفت" في مساعدها الرقمي "كورتانا"، والواجهة البرمجية الخاصة بالكلام على محرك البحث "بينغ"، ومترجم "مايكروسوفت".