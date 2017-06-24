غوغل تتوقف عن الاطلاع على محتويات مستخدمي "جي ميل"

قررت شركة غوغل التوقف عن الاطلاع على محتويات مستخدمي خدمة #جي_ميل التابعة لها بغرض إرسال إعلانات ترويجية تناسب اهتماماتهم. ويأتي هذا القرار الذي سيطبق لاحقا من العام بعد تعرض المجموعة الأميركية لملاحقات قضائية في هذا الخصوص.

وكانت #غوغل، عملاق البحث الإلكتروني والتي تمتلك بريد "جي ميل" الأكثر استخداما في العالم حيث مع نحو مليار و200 مليون مستخدم، ومنذ امتلاكها لهذا البريد الإلكتروني، تقوم بمسح كافة حسابات مستخدميها والاطلاع على محتوياتها، خصوصا أثناء إجرائهم عملية بحث عن وجهة سياحية مثلا أو قرض مصرفي أو شراء سيارة. وتستطيع غوغل الاطلاع على كل هذه التفاصيل وأكثر عند إتمام معاملة إلكترونية بعينها بعد إدخال #البيانات_الشخصية للمستخدم.

بعدها، تقوم غوغل بإرسال #إعلانات ومواد ترويجية تتماشى مع اهتمام كل مستخدم لحسابه على خدمة الـ"جي ميل".

إلا أن المجموعة الأميركية بدأت تتعرض لملاحقات قضائية في هذا الخصوص، دفعتها لاتخاذ قرار التوقف عن الاطلاع على محتويات #البريد_الإلكتروني لمستخدمي خدمة "جي ميل".