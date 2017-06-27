شبكات التواصل تعزز تعاونها لمواجهة المحتوى المتطرف

قالت شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة #فيسبوك و #يوتيوب و #تويتر و #مايكروسوفت الاثنين، إنها تشكل مجموعة عمل عالمية لتوحيد جهودها لحذف المحتوى المتطرف من منصاتها.

وفي استجابة لضغوط من حكومات أوروبية ومن #الولايات_المتحدة بعد سلسلة هجمات شنها متشددون قالت الشركات إنها ستتبادل الحلول الفنية

لحذف المحتوى الإرهابي وستتعاون بشكل أوثق مع خبراء في مكافحة #الإرهاب.

وقالت الشركات في بيان إن منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب "سيصوغ ويضع هيكلا لمجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين شركاتنا وسيدعم التعاون مع شركات تكنولوجيا أصغر ومنظمات للمجتمع المدني وأكاديميين وحكومات وكيانات مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

يأتي التحرك بعدما دعا زعماء الاتحاد الأوروبي شركات #التكنولوجيا الأسبوع الماضي إلى تأسيس منتدى متخصص وتطوير تكنولوجيا وأدوات جديدة لتحسين الرصد الآلي وحذف المحتوى المتطرف.