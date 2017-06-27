Transcend تكشف النقاب عن أحدث حلول التخزين لأجهزة آبل

كشفت شركة ترانسيند Transcend عن حلولها الجديدة المصممة لتخزين #البيانات ومشاركتها مع #أجهزة_آبل المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إسiOS.

وقالت الشركة، المتخصصة في تطوير منتجات #التخزين الفائقة والوسائط المتعددة والمنتجات الصناعية، إن الحلول الجديدة تتضمن ذواكر فلاش لزيادة سعة التخزين بصورة فورية، وقارئ لبطاقات الذاكرة لنقل البيانات بصورة مباشرة بين أجهزة آبل المحمولة و #بطاقات_الذاكرة، و #تطبيقات خاصة للاستفادة من مزايا جديدة ورائعة لأجهزة آبل المحمولة.

وتأتي في مقدمة الحلول الجديدة الذاكرة الفلاشية "جيت درايف جو 500" JetDrive Go 500 التي تعد إحدى أصغر الذواكر الفلاشية المتوفرة في السوق اليوم والحاصلة على شهادة MFi، وتمتاز بتصميمها الرشيق وبهيكلها المعدني المصنوع من الزنك، وتتوفر باللونين الفضي والذهبي، كما أن أبعادها ليست صغيرة جداً إلى الحدّ الذي يمكن فقدانها أو عدم العثور عليها.

وقالت ترانسيند Transcend إن هذه الذاكرة قد صمّمت للعمل بصورة رئيسية مع أجهزة #آيفون و #آيباد و #آيبود، فهي مزودة بمنفذين، الأول من نوع Lightning للتوصيل مع أجهزة آبل المحمولة، والثاني من نوع USB 3.1 (الجيل الأول)، بما يتيح طريقة للنسخ الاحتياطي للبيانات أو لنقلها بين أجهزة آبل المحمولة وحاسبات ماكنتوش أو الحاسبات العادية المكتبية منها والمحمولة، وتمتاز الذاكرة الفلاشية بسعة تخزين تصل إلى 128 غيغابايت بما يتيح الوصول إلى البيانات المخزنة على أجهزة آبل المحمولة بسرعة أثناء التجوال ونقلها أو تخزينها.

ومن الحلول التي توفرها ترانسيند Transcend في هذا المجال أيضاً الذاكرة الفلاشية "جيت درايف جو 300" JetDrive Go 300 التي تأتي باللون الأسود الكلاسيكي أو الفضي أو الذهبي الوردي لتتماشى مع لون الجهاز الذي تستخدمه من آبل، وتعتمد هذه الذاكرة أيضاً على منفذين الأول من نوع Lightning والثاني من نوع USB 3.1 (الجيل الأول)، بما يتيح تبادل البيانات بين الأجهزة المحمولة والحاسبات الشخصية بكل سهولة.

وإلى جانب دعم هذه الذاكرة لوظيفة Airdrop فإنها توفر أيضاً طريقة بديلة لمشاركة الملفات مع الأصدقاء في حال عدم وجود اتصال بالشبكة اللاسلكية أو في حال استخدام أجهزة تعتمد على منصات مختلفة عن بعضها، إذ يمكن نسخ الملفات والمستندات إلى الذاكرة "جيت درايف جو 300" دون اتصال بالإنترنت.

وتوفر شركة ترانسيند Transcend مع الذاكرتين السابقتين تطبيق "جيت درايف جو آب" JetDrive Go App الذي يوفر واجهة سهلة الاستخدام يمكن عبرها نقل البيانات وتنظيم الملفات وإجراء عملية النسخ الاحتياطي للبيانات بسرعة. ومن المزايا الأخرى للبرنامج وظيفة (Shoot and Save) التي تمكّن المستخدم من حفظ الصور والفيديوهات التي يتم التقاطها بأجهزة آبل المحمولة فوراً على الذاكرة الخاصة بشركة ترانسيند Transcend، ويمكن تأمين البيانات المخزنة على هذه الذاكرة إما باستخدام كلمة مرور مكونة من أربعة أحرف أو باستخدام بصمة الاصبع.

كما طوّرت شركة ترانسيند Transcend قارئ بطاقات الذاكرة RDA2 الذي قالت إنه يعزز قدرات هواتف آيفون وأجهزة آيبود بالسماح بنقل ملفات الصور والفيديو التي يتم التقاطها بالكاميرا الرقمية إلى هذه الأجهزة لإجراء بعض التعديلات السريعة عليها ونشرها مباشرة على #مواقع_التواصل_الاجتماعي.

ويوفر قارئ بطاقات الذاكرة منفذًا من نوع Lightning بما يتيح توصيله مع أجهزة آبل المحمولة لتخزين البيانات الخاصة ببطاقات SD وmicroSD ونقلها وإجراء نسخ احتياطي لها بحيث يمكن الوصول إلى #ملفات_الصور و #الفيديو من أي مكان وزمان. وقد حصل هذا القارئ على شهادة MFi الخاصة بالتوافق مع أجهزة آبل والتي تؤكد مطابقته لأعلى معايير الأمن والأداء العالي وجودة التصنيع التي تفرضها شركة آبل.

وتوفر ترانسيند مع هذا القارئ تطبيقًا خاصًا يمنحه وظائف إضافية تفوق ما يوفره قارئ بطاقات الذاكرة العادي.

وتتوفر الذاكرة الفلاشية "جيت درايف جو 500" باللون الذهبي بسعتين هما 32 و64 غيجغابايت، وباللون الفضي بسعة تصل إلى 128 غيغابايت، أما الذاكرة "جيت درايف جو 300" فتتوفر باللون الفضي والأسود والذهبي الوردي بسعات تبلغ 32 و64 و128 غيغابايت. وتتمتع الذاكرتان إلى جانب قارئ بطاقات الذاكرة بضمان لمدة عامين من شركة ترانسيند Transcend.