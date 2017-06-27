ios جديد من آبل.. تعرف بالصور على أبرز المزايا المثيرة

أطلقت شركة آبل، الاثنين، النسخة التجريبية العامة الأولى للإصدار الـ11 من نظام التشغيل "آي أو إس"، لتجلب معها الكثير من المزايا إلى كل من هواتف آيفون الذكية، وحواسب آيباد اللوحية.

وبعض المزايا، التي تعرضها "العربية.نت" ملخصة أدناه، مثل تشغيل تطبيقات عدة في آن معاً، وتطبيق الملفات، يعد انفتاحاً من "آبل" التي كانت "متشددة" كما يراها كثيرون في هذا المجال. وهذه الميزة موجودة في نظام التشغيل "آندرويد" من قبل.

مركز التحكم

يأتي مركز التحكم بتصميم جديد، فحين السحب من أسفل الشاشة يظهر مركز التحكم مع تصميم مختلف عن الإصدارات السابقة، إذ يمكن التحكم ببعض الإعدادات مباشرة من الشاشة، مثل تعديل مستوى الصوت والسطوع، كما يمكن الضغط مطولاً على أي قسم منه لإظهار المزيد من التفاصيل. ويمتاز مركز التحكم بتصميمه الجديد بأنه يضم عدداً من الاختصارات مثل اختصار تطبيق التحكم بتلفزيون آبل.

وفيما يخص مركز الإشعارات، الذي يمكن الوصول إليه من خلال السحب من أعلى الشاشة، يمكن السحب يمنياً ويساراً للوصول إلى صفحة الاختصارات أو الكاميرا مباشرة من هناك. وبالسحب قليلاً إلى الأعلى تظهر الإشعارات الأخيرة التي رآها المستخدم.

سيري

يأتي الإصدار الجديد من نظام "آي أو إس" مع تحسينات على المساعد الرقمي #سيري، إذ أصبح يتخاطب مع المستخدم على نحو أقرب إلى الطبيعة، كما أصبح قادراً على الترجمة بين عدد من اللغات.

الكاميرا

يأتي الإصدار آي أو إس 11 مع خيارات جديدة لتطبيق #الكاميرا، بما في ذلك تأثيرات جديدة، بالإضافة إلى تحسينات على ميزة الصور الحية، إذ أصبح بالإمكان اختيار "صورة رئيسية"، إلى جانب تأثيرات للتكرار لتجعل الصورة لا تتوقف على غرار الصور المتحركة GIF، ومع التحديث الجديد يقوم النظام بتخزين الصور والفيديو بصيغة جديدة تستغل مساحة صغرى من ذاكرة الجهاز.

التحسينات على آيباد

عدد من التحسينات لحواسب #آيباد جاءت مع النظام الجديد، حيث ينطبق بعضها على هواتف آيفون أيضاً، والتي جعلت التفاعل مع التطبيقات يبدو مختلفاً تماماً عن الإصدارات السابقة لنظام التشغيل، خاصةً فيما يتعلق بخاصية تعدد المهام.

يقدم الإصدار الجديد من النظام منصة ارتكاز للتطبيقات أسفل الشاشة، وذلك على غرار نظام ماك أو إس، حيث يمكن إضافة وفتح أي تطبيق من هناك، مع إمكانية السحب من أسفل الشاشة لإظهار المنصة كلما أراد المستخدم ذلك لفتح عدد من #التطبيقات في آن واحد. وفي حال سحب التطبيق إلى أي مكان في الشاشة يمكن جعله يعمل كنافذة عائمة فوق التطبيق الحالي أو فصل الشاشة لتضم عدداً من التطبيقات.

ومن خلال السحب من أسفل الشاشة مع إبقاء الأصبع على الشاشة قليلًا ليظهر صفحة تتيح التبديل بين التطبيقات، تضم كافة التطبيقات المفتوحة، إلى جانب مركز التحكم بالنظام.

السحب والإفلات

تعد هذه الميزة من أبرز المزايا التي يأتي بها آي أو إس 11، والتي تتيح للمستخدمين سحب ونقل الروابط والصور، مع إمكانية سحب مجموعة من الصور معاً ثم نسخها في تطبيق آخر. بالإضافة إلى تطبيق الملفات الذي يسمح بالوصول إلى مختلف الملفات على الجهاز أو خدمتي آي كلاود وغوغل درايف السحابيتين.

تطبيق الملفات

وفرت الشركة عن طريق الإصدار الجديد من النظام التشغيلي مكاناً موحداً لتجميع المجلدات والتطبيقات الموجودة على الجهاز أو ضمن الحسابات السحابية. وتعتبر الميزة بمثابة مكان مركزي لتجميع جميع الأشياء الخاصة بالمستخدم. وتبدو الميزة قاصرة حتى الآن، حيث لا يمكن إنشاء مجلدات على الفور ضمن جهاز #آيفون دون وضعها في مجلدات موجودة مسبقاً إلا أنها تعتبر طريقة أفضل للتعامل مع الملفات.

ورغم أنه ليس مشابهاً تماماً لنظام كامل لإدارة الملفات، لأنه لا يمنح المستخدم وصولاً كاملاً إلى كل شيء بما في ذلك ملفات النظام، إلا أنه يعتبر قريباً جداً منه بحيث يمكن من خلاله فتح وحفظ وتنظيم الملفات، ويمكن لتطبيقات الطرف الثالث مثل دروب بوكس وغوغل درايف ومايكروسوفت ون درايف الاندماج معه وهو متاح لأي تطبيق.

تسجيل الشاشة

أصبح بالإمكان تسجيل ما يفعله المستخدم على هاتف آيفون الخاص به بسهولة جداً، ورغم أن الميزة قد لا تصل إلى الجميع إلا أنها تعتبر مفيدة جداً، حيث يمكن إضافة الأصوات والتعليقات ومشاركته بمثابة مقطع فيديو، حيث يمكن لهذه الميزة خدمة مقاطع الفيديو المخصصة للمساعدة ومواقع المساعدة الذاتية بشكل كبير.

علامة على أي شيء تقريباً

أضافت شركة آبل إلى نظامها التشغيلي iOS 11 أداة جديدة لوضع العلامات وتوضيح أي شيء أو تسليط الضوء على ما يرغب المستخدم بإبرازه وذلك من خلال لقطة الشاشة التي يمكن الحصول عليها عن طريق الضغط على زر المنزل بالإضافة إلى رز التشغيل معاً، ويمكن حالياً وضع دائرة على تعليق غريب أو إضافة ملاحظة بواسطة الأصبع بحيث تعتبر هذه الميزة ذات فائدة كبيرة لمستخدمي تويتر وفيسبوك، كما يمكن تحويل أي من لقطات الشاشة تلك المعدلة إلى ملفات PDF لحفظها ومشاركتها بشكل فوري، ويمكن استعمال الميزة مع أو بدون قلم آبل.

وضع عدم الإزعاج أثناء القيادة

يقدم iOS 11 طريقة جديدة تساعد السائقين في التركيز على الطريق مع نمط عدم الإزعاج أثناء #القيادة، حيث بإمكان هاتف آيفون استشعار أن المستخدم يقود السيارة، فيعمل على كتم الإشعارات وتعتيم الشاشة تلقائياً أو يدوياً أو أثناء الاتصال ببلوتوث السيارة، كما بإمكان المستخدمين اختيار إرسال رد تلقائي لجهات الاتصال المفضلة لإعلامهم بأنهم يقودون السيارة وأنهم لن يستطيعوا الرد حتى يصلوا إلى وجهتهم.

القلم الإلكتروني

يأتي التحديث الجديد مع عدد من المزايا التي تحسن من استخدام القلم الإلكتروني، بما في ذلك إمكانية الشاشة دون الحاجة لفتح قفل الجهاز، بالإضافة إلى إمكانية تحرير لقطات الشاشة والكتابة عليها ثم مشاركتها أو حفظها.

ميزة مسح التوثيق

فعند مسح أي صورة أو فاتورة أو مستند، يمكن اختيار أي زاوية ليقوم الجهاز تلقائياً، بفضل تقنية الواقع المعزز، بتعديل الصور لتظهر وكأنها مُسحت عن طريق ماسح ضوئي، ثم يمكن تحرير وحفظها أو مشاركتها.

مزايا أخرى

أصبح بالإمكان النقر بالأصبع إلى الأسفل للتبديل بين الأزرار على لوحة المفاتيح، كما يمكن تصغير لوحة المفاتيح لتمكين الكتابة بيد واحدة من خلال النقر على زر "الكرة الأرضية"، وهي ميزة مفيدة لآيفون 7 بلس.

يأتي الإصدار الجديد مع تحسينات على تطبيق الموسيقى ومتجر التطبيقات، بالإضافة إلى عدد من المزايا لتطبيق التراسل "آيمسج"، بما في ذلك إمكانية تحويل النقود إلى الأصدقاء من التطبيق مباشرة.

يُذكر أن آبل تعتزم إطلاق النسخة النهائية من نظام آي أو إس 11 خلال خريف 2017 لجميع مستخدمي أجهزتها المحمولة، لكن يمكن حالياً تنزيل النسخة التجريبية التي قد لا تخلو من الثغرات التي يجب على المستخدم أخذها بالحسبان.