سعياً لإرضاء مستخدميه.. فيسبوك يدخل الإنتاج التلفزيوني

أصبح #فيسبوك بلا أي منازع أكبر منصة تواصل اجتماعي مع وصول عدد مستخدميه إلى مليارين بمشاركة وتفاعل أكثر من ربع سكان الأرض.

وأسال حجم المستخدمين الهائل لعاب المعلنين الذين وصل عددهم إلى أكثر من خمسة ملايين حتى نيسان/إبريل الماضي، الأمر الذي وفر سيولة مالية للشركة شجعتها على البدء بإنتاج برامج تلفزيونية على خطى شركات مثل نتفليكس وأمازون ويوتيوب ولكن بميزانيات إنتاجية أضخم.

وعلى صعيد مواز ولتنويع أشكال البث التلفزيوني الحي والمسجل بغية إرضاء أوسع شريحة من مستخدمي الموقع العملاق، قرر فيسبوك الحصول على حقوق بث المنافسات الكروية والرياضية، بعد ملاحظة ازدياد إقبال الشباب على متابعة المباريات عبر الإنترنت وابتعادهم عن المشاهدة من خلال القنوات المدفوعة مقدماً، لينجح بالفعل في الحصول على حق بث مباريات بدوري أبطال أوروبا في أميركا وغيرها من المنافسات.

يشار إلى أن تنويع فيسبوك في أشكال البث التلفزيوني الحي والمسجل من شأنه لو نجح في استقطاب المزيد من المعلنين وتوسيع قاعدة المستخدمين للمنصة التفاعلية الأضخم.