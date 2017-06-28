شماعة ملابس تزيل الروائح الكريهة.. جديد "باناسونيك"

طورت شركة "باناسونيك Panasonic" شماعة ملابس جديدة تمتاز بقدرتها على #إزالة_الروائح_الكريهة من الملابس أثناء تعليقها، وتعتزم إطلاقها في السوق الياباني.

وقالت شركة صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية اليابانية على موقعها الإلكتروني إن "شماعات إزالة الروائح الكريهة"، وهذا هو اسمها على موقع #باناسونيك، لا تزيل الروائح الكريهة عن القمصان والسترات فحسب، بل إنها قادرة أيضاً على إزالة حبوب اللقاح أو حبوب الطلع التي تعلق بالملابس غالباً أثناء المرور بين الأشجار المزهرة.

وتعتمد الشماعة على تقنية مسجلة باسم "نانو"، والتي تنطوي على إطلاق جسيمات نانونية سالبة الشحنة في الهواء. وتجمع هذه الجسيمات الرطوبة من الهواء للتخلص من الروائح التي تعلق على الملابس. وسبق لباناسونيك اختبار التقنية في محلات الحيوانات الأليفة في عام 2012.

وتتطلب الشماعات إمدادها بالطاقة وبأسلاك خاصة لكي تعمل، لذلك يجب أن يتوفر مقبس كهربائي بجانب مكان تعليق الملابس. وتقول باناسونيك إن هذه الأداة الجديدة جيدة بشكل خاص للتخلص من #رائحة_الدخان و #التعرق واللحوم المشوية.

وتعتزم باناسونيك طرح "شماعة إزالة الروائح الكريهة" في شهر سبتمبر/أيلول القادم بسعر يعادل 179 دولاراً أميركياً.

يُشار إلى أن الشركة اليابانية توفر أيضاً العديد من الحلول المبتكرة، وفي هذا المجال فإنها تقدم جهازاً لكي الملابس وهي معلقة.