غوغل تطرح "مكعب" يتفاعل مع عيني المستخدم

طرحت شركة #غوغل، أمس الأربعاء، مشروعاً جديداً لأول مرة يعمل على استكشاف طرق عرض #الإعلانات عبر #الإنترنت باستعمال تقنية #الواقع_الافتراضي، حيث كشفت الشركة عن مكعب يتفاعل مع عيني المستخدم، ورغم أنه ليس هناك الكثير من الأشخاص الذين يستعملون الواقع الافتراضي حتى الآن إلا أن هذا لا يعني أن الشركة لا تعمل على بحث كيفية ايصال الإعلانات لهم.

ويعتبر هذا المشروع الجديد جزءا من ورشة عمل غوغل المسماة Area 120، وهي ورشة العمل التي تستعملها الشركة لموظفيها من أجل اختبار الأفكار الجديدة بسرعة لمعرفة ما إذا كان يمكن أن تصبح منتجات فعلية، ويعد من المنطقي أن تستكشف الشركة أشكال الإعلانات للواقع الافتراضي وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن عملاق البحث يستمد الجزء الأكبر من عادئاته من الإعلانات عبر الإنترنت.

وتعمل الشركة على استكشاف هذه التجربة من أجل السماح للمطورين بتحقيق المال عبر بناء تطبيقات الواقع الافتراضي، إلى جانب بيعها للإعلانات عبر الإنترنت، ووفقاً للصورة المتحركة من نوع GIF التي أنشأتها جوجل يشابه النموذج الإعلاني للواقع الافتراضي مكعب صغير مع شعارات الشركة على جميع جوانب المكعب.

ويمكن للمستخدمين السماح للمكعب بتوليد شاشة صغيرة أعلاه لإظهار إعلان الفيديو وذلك إما عن طريق النقر على المكعب أو التحديق فيه لفترة محددة من الزمن، ويعتبر عمل جوجل على إعلانات الواقع الافتراضي في مرحلة مبكرة من التطوير، لذا فمن غير المرجح أن يشاهد الأشخاص إعلانات مماثلة ضمن عالم الواقع الافتراضي.

ويظهر مكعب الإعلان على شكل جسم ثلاثي الأبعاد داخل أحد التطبيقات، ويحاول جذب انتباه المستخدمين عن طريق الدوران، وبمجرد النظر إليه مباشرة فإنه يفتح نافذة كبيرة تشغل تلقائياً الإعلان، ويمكن تخطي الإعلان، كما يمكن ذلك عبر منصة يوتيوب، من خلال التحديق على مفتاح “إغلاق الإعلان” الموجود في الركن الأيسر السفلي من المشغل، مما يؤدي إلى سحب مشغل الفيديو إلى المكعب وعرض عبارة تحث المستخدمين على اتخاذ إجراء.

وتعمل الشركة حالياً على دفع المطورين إلى اختبار المشروع عن طريق نظارة غوغل الكرتون للواقع الافتراضي ومنصة أحلام اليقظة Daydream للواقع الافتراضي ونظارة سامسونج Gear للواقع الافتراضي.