سناب شات يسهل إنشاء فلاتر جغرافية مخصصة

أعلن تطبيق التراسل الفيديوي #سناب_شات عن تسهيل إمكانية إنشاء فلاتر جغرافية مخصصة من داخل التطبيق، عبر إضافة أداة لإنشاء مثل هذه #الفلاتر بحيث أصبح بإمكان المستخدمين تصميم وشراء فلاتر من دون الحاجة إلى إغلاق التطبيق وذلك بعد أن كان الأمر يقتصر سابقاً على إنشاء مثل تلك الفلاتر عبر موقع التطبيق على الإنترنت، بعد توفير الشركة مثل هذه الإمكانية منذ شهر فبراير/شباط الماضي.

وأصبح بإمكان المستخدمين ابتداءً من اليوم إنشاء فلاتر جغرافية، حسب الطلب من داخل التطبيق، وتعمل الأداة بنفس الطريقة المستخدمة ضمن موقع التطبيق على شبكة الإنترنت عبر اختيار قالب، وإضافة نص أو رموز تعبيرية أو بيتموجي لتخصيص الفلتر، ومن ثم اختيار مكان وزمن العرض، ومن ثم الدفع وانتظار موافقة شركة سناب.

وتتواجد الأداة الجديدة ضمن القائمة الرئيسية لإعدادات التطبيق، حيث يمكن الوصول إليها عن طريق الضغط على خيار "فلاتر جغرافية حسب الطلب" وإنشاء فلاتر خاصة بالمستخدم عبر استعمال مجموعة متنوعة من القوالب المصممة لمختلف المناسبات والاحتفالات، مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف والعطلات.

ويمكن للمستخدمين تخصيص تلك القوالب عبر إضافة النصوص والبيتموجي والملصقات، وتعمل تلك الفلاتر الجغرافية ضمن مواقع جغرافية معينة، كما ينبغي على المستخدمين الدفع مقابل تلك الفلاتر، حيث تبدأ الأسعار من 5.99 دولار أميركي لبضع ساعات وحد أدنى من المساحة تبلغ 20 ألف قدم مربعة، مما يعني أن الأسعار تختلف قليلاً بين التطبيق والموقع حيث تبدأ أسعار الفلاتر القابلة للشراء من خلال موقع التطبيق من 5 دولارات أميركية.

وتحتاج تلك الفلاتر الجغرافية إلى مدة زمنية تقدر بيوم عمل واحد للموافقة عليها، بحيث إنها تصبح في متناول أي شخص يستعمل تطبيق سناب شات بعد حصولها على تلك الموافقة، ويعتبر أمرا مفيدا جلب مثل هذه الأداة إلى تطبيق التراسل المحمول، مما يساعد على جعل الفلاتر الجغرافية أكثر شيوعاً.

وتتواجد بعض الاختلافات بين أداة إنشاء الفلاتر المخصصة ضمن التطبيق وبين الأداة الموجودة على موقع الشركة، بحيث لا يمكن للمستخدمين إضافة بيتموجي الأصدقاء إلى الفلاتر التي يتم إنشاؤها ضمن التطبيق ويمكن إضافة بيتموجي المستخدم الخاصة به فقط، بينما يمكن القيام بذلك ضمن الفلاتر المخصصة عبر موقع الشركة.

وتتوفر أداة إنشاء الفلاتر الجغرافية حالياً داخل الولايات المتحدة الأميركية إلا أنها سوف تتوسع لتصل إلى بلدان أخرى قريباً.